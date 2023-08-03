【日本旅遊】日本夏季花火大會舉行詳情 長野規模最大連放4萬多發煙火
日本花火大會在夏季7月至9月舉行，全國各地都有盛大煙花匯演，遍布東京、東北地區、北海道、關西及九州等地。當中規模最大的日本三大花火大會、東京隅田川煙花大會最受日本人及旅客歡迎。下文整合2023年日本各地花火大會舉行日期時間、地點。
眾多花火大會之中，歷史悠久的「日本三大花火大會」最著名，包括新潟縣舉行的「長岡祭典大花火大會」、秋田縣的「大曲之花火」、以及茨城縣的「土浦全國花火競技大會」，詳情如下：
|花火大會名稱
|地點
|舉行日期
|時間
|長岡祭典大花火大會
|新潟縣長岡市長生橋下流 信濃川河川岸周邊
|8月2日-3日
|19:20-21:10
|諏訪湖祭湖上花火大會
|長野縣諏訪市湖畔公園諏訪湖
|8月15日
|19:00-20:45
|大曲之花火 - 全國花火競技大會
|秋田縣大仙市船場町雄物川河川（大曲之煙花公園）
|8月26日
|日間煙花 17:15／夜晚煙花18:50
|洞爺湖溫泉長期花火大會
|北海道虻田郡洞爺湖町 洞爺湖溫泉湖畔
|4月28日～10月31日
|20:45-21:05
|土浦全國花火競技大會
|茨城縣土浦市櫻川畔（學園大橋附近）
|通常為每年11月第一個星期六（待公布）
|17:30-20:00（待公布）
關東地區
新潟長岡祭典大花火大會
以紀念1945年8月1日長岡空襲中的遇難者，夜空將綻放全長約2公里、持續約5分鐘的巨型煙花，最後還有鳳凰圖案的煙花。
靜岡熱海花火大會
位於靜岡縣的熱海一年四季都可以觀賞煙花大會，今年熱海海上花火大會由4月至12月期間舉行，場數多達13場。
日期：2023年4月至12月
時間︰20:20-20:40（7月至8月：20:20-20:45）
地點︰靜岡縣熱海市熱海灣
長野諏訪湖祭湖上花火大會
煙花發射數目及規模均為在日本全國最著名，高速連放總數達4萬多發煙火，連綿約2公里的巨大煙火在湖面上綻放，湖面亦會映照出壯麗的煙花。
關西地區
大阪淀川花火大會
大阪最盛大煙花祭，長達1小時的煙火搭配音樂，於大阪梅田的淀川河上連續發放。
日期：2023年8月5日
時間：19:30-20:30
地點：大阪市澱川區新北野 新禦堂筋 澱川鐵橋下游（澱川河床）
九州地區
關門海峽花火大會
煙花將從300米高的海峽浮橋上不斷發射，總數量超過1.5萬發，吸引將100萬遊客前觀賞。
日期：每年8月13日（待公布）
時間：待公布
地點：山口縣下關市唐戶Arca Port地區和夢之塔前會場
北海道
洞爺湖溫泉長期花火大會
由每年4月尾至10月尾期間舉行，每晚發放約20分鐘、400發以上的煙花。洞爺湖畔一帶包括溫泉街的客房及露天溫泉也可欣賞煙花。
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