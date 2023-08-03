【日本旅遊】日本夏季花火大會舉行詳情　長野規模最大連放4萬多發煙火

▲ 洞爺湖溫泉長期花火大會（北海道觀光振興機構圖片）

日本花火大會在夏季7月至9月舉行，全國各地都有盛大煙花匯演，遍布東京、東北地區、北海道、關西及九州等地。當中規模最大的日本三大花火大會、東京隅田川煙花大會最受日本人及旅客歡迎。下文整合2023年日本各地花火大會舉行日期時間、地點。

眾多花火大會之中，歷史悠久的「日本三大花火大會」最著名，包括新潟縣舉行的「長岡祭典大花火大會」、秋田縣的「大曲之花火」、以及茨城縣的「土浦全國花火競技大會」，詳情如下：

花火大會名稱 地點 舉行日期 時間 長岡祭典大花火大會 新潟縣長岡市長生橋下流 信濃川河川岸周邊 8月2日-3日 19:20-21:10 諏訪湖祭湖上花火大會 長野縣諏訪市湖畔公園諏訪湖 8月15日 19:00-20:45 大曲之花火 - 全國花火競技大會 秋田縣大仙市船場町雄物川河川（大曲之煙花公園） 8月26日 日間煙花 17:15／夜晚煙花18:50 洞爺湖溫泉長期花火大會 北海道虻田郡洞爺湖町 洞爺湖溫泉湖畔 4月28日～10月31日 20:45-21:05 土浦全國花火競技大會 茨城縣土浦市櫻川畔（學園大橋附近） 通常為每年11月第一個星期六（待公布） 17:30-20:00（待公布）

關東地區

新潟長岡祭典大花火大會

以紀念1945年8月1日長岡空襲中的遇難者，夜空將綻放全長約2公里、持續約5分鐘的巨型煙花，最後還有鳳凰圖案的煙花。

靜岡熱海花火大會

位於靜岡縣的熱海一年四季都可以觀賞煙花大會，今年熱海海上花火大會由4月至12月期間舉行，場數多達13場。

日期：2023年4月至12月

時間︰20:20-20:40（7月至8月：20:20-20:45）

地點︰靜岡縣熱海市熱海灣

長野諏訪湖祭湖上花火大會

煙花發射數目及規模均為在日本全國最著名，高速連放總數達4萬多發煙火，連綿約2公里的巨大煙火在湖面上綻放，湖面亦會映照出壯麗的煙花。

關西地區

大阪淀川花火大會

大阪最盛大煙花祭，長達1小時的煙火搭配音樂，於大阪梅田的淀川河上連續發放。

日期：2023年8月5日

時間：19:30-20:30

地點：大阪市澱川區新北野 新禦堂筋 澱川鐵橋下游（澱川河床）

九州地區

關門海峽花火大會

煙花將從300米高的海峽浮橋上不斷發射，總數量超過1.5萬發，吸引將100萬遊客前觀賞。

日期：每年8月13日（待公布）

時間：待公布

地點：山口縣下關市唐戶Arca Port地區和夢之塔前會場

北海道

洞爺湖溫泉長期花火大會

由每年4月尾至10月尾期間舉行，每晚發放約20分鐘、400發以上的煙花。洞爺湖畔一帶包括溫泉街的客房及露天溫泉也可欣賞煙花。

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