梁詠琪聯同藝術家開陶藝展覽　閉關兩個月處理負面情緒

▲ 梁詠琪舉行陶藝展，丈夫女兒支持。

7月份，梁詠琪聯同兩位藝術家李美娟、黃可欣，開啟人生第一個陶藝展覽《花、非花。器、非器》，以花的四時變化，從盛開到凋謝到虛空的美態，帶出Gigi創作中對生命的領悟。

《花、非花。器、非器》以花、器、非花及非器的作品，來探索人生於時間、空間和記憶之間蘊藏的意義。

▲ 兩位藝術家李美娟、黃可欣

選擇以《花》為創作主體，Gigi表示：「雖然接觸陶泥已經有16年時間，主要學習製作陶器，斷斷續續於工餘時間練習陶藝，陶冶性情。直至疫情期間，我再次全情投入於陶藝學習和創作，並於2021年夏天跟本地陶瓷花藝術家Leo 學會陶瓷花的製作，再不斷從創作中求變，從失敗中學習，終於完成了心目中的一系列白瓷花展品。」

為了籌備是次展覽，她特別閉關兩個月專心創作，學會以謙卑的心，順從物料本身的特性，建立自己與泥土之間的關係，透過手指一下一下的按壓，每一個能量的傳遞，都是一個呼吸、一個當下，是一個心靈療癒之旅，體會深刻。

Gigi表示：「我們都是凡人，會因一些外來因素而情緒起伏，當然我也經歷過，但只要能及時察覺，專注返重要的事情上，我們一定可以克服被情緒同執念佔有嘅困境，做回自己心靈嘅主人。剛好展覽期臨近，我便全情專注投入做陶瓷花創作，視此過程為一個療癒之旅，多與自己的心靈對話同時，亦幫助消除負面情緒和雜念，是一個成長的紀錄。對我來說，做陶藝就是一場修行，讓我能找回每個當下的美好，摒除雜念。」

Gigi也將是次創作的心路歷程以文字方式紀錄低，聯同「停一停 心呼吸」創辦人常霖法師，共同製作小冊子「花非花」，由Gigi撰文，分享她如何透過藝術創作和坐禪，於情緒生起時，幫助自己透過持續練習，處理負面情緒，放下我執。

記者:eric

