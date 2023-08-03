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【TOPick診症室】3大錯誤睡姿恐傷脊椎　脊醫推薦正確姿勢防腰痠背痛

醫生診症室 18:11 2023/08/03

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

脊醫王俊華拆解正確睡眠姿勢。

人一生約有三分之一時間在睡覺，想有良好的睡眠質素，睡姿也是一門重要學問，每日起床時腰痠背痛，可能是睡姿不當所致。脊骨神經科醫生王俊華接受TOPick訪問時拆解3大常見錯誤睡姿，並推薦正確姿勢，減輕脊骨負擔。

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3大常見錯誤睡勢

王俊華指出，人體站立時，從側面看，脊椎應呈S形的天然弧度，而S形的脊椎本身有卸力作用。錯誤的睡姿不但影響睡眠質素，亦增加脊椎、頸椎負擔，誘發痛症。他列出3種常見錯誤睡姿：

錯誤睡姿一：趴睡

伏在枕頭上睡覺時，頭部會抬高，增加頸椎的壓力，容易令神經線受壓，如小朋友長期趴睡，有機會影響發育和日後脊骨形狀，建議家長及時糾正。

不少人喜歡趴在床上玩電話，同樣會增加腰椎的壓力，加上頭部長時間前傾，維持同一個動作，會導致軟骨受壓，壓迫到神經線。

錯誤睡姿二：舉高雙手睡覺

此姿勢會間接拉緊胸肌、肩膊的肌肉，而頸椎的神經線經過肩膊、胸肌向下延伸至手部，神經線一旦受壓，可能會引起手麻痹的情況。

錯誤睡姿三：捲曲側睡

部分人習慣抱攬枕、公仔，或像蝦米一樣捲曲自己睡覺，其實違反了人體天然的弧度，會令軟骨受壓，逐漸磨蝕，並流失水分，關節容易磨擦，骨頭邊緣位置容易出現骨刺，或壓到神經線，令軟骨突出，即椎間盤突出的症狀，也會引致痛症。

脊醫王俊華指，小朋友長期趴睡，有機會影響發育和日後脊骨形狀。（林綺虹攝）

正確睡眠姿勢

坊間常說左側睡會壓住心臟、不利健康，王俊華解釋，胸腔有肋骨，肋骨旁邊有肺部、內臟，「如果要壓到心臟，先要壓斷肋骨，肺部變形，才會壓倒心臟」，因此左側睡壓迫心臟的機會不大。

他續指，如果本身有痛症，某一邊神經線受壓，或有椎間盤突出的問題，醫生可能會提醒患者，不宜側向某一邊睡覺；但假如脊骨健康，身體沒有其他毛病，只要有合適的枕頭和床褥，配合頸椎、腰椎的天然弧度，提供足夠承托力，無論仰睡，還是側睡，都是理想的睡眠姿勢。

仰睡是理想的睡眠姿勢。（林綺虹攝）

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記者：沈佩珊

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