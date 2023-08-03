【ChatGPT】港大解禁9月起為師生免費提供生成AI程式　每月限發20指令

▲ 港大9月起為師生免費提供部分生成AI程式，限學生每月發20指令。（左起）港大首席訊息主管及大學圖書館館長伍麗娟、港大協理副校長（教學）趙寶貽、港大副校長（教學）何立仁、港大教與學創新中心總監陳嘉玉。（林宇翔攝）

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」引起學界討論，繼科技大學6月起購入ChatGPT供師生使用，香港大學今日（3日）亦宣布，將於新學年為師生免費提供多項生成式AI應用程式，包括ChatGPT、Microsoft OpenAI及Dall-E，惟限制學生每月只可發出20個指令（prompt），用於完成作業，禁用於考試。校方強調，一直「擁抱AI」，於2月暫時禁用，只為確保公平及安全性，形容不希望「玩遊戲時突然改變規定」。

港大早前一度禁止學生使用ChatGPT完成作業，港大副校長（教學）何立仁解釋，當初擔心學生未能公平獲得相關資源，無法確保評核的公平性，故希望利用那段時間制訂政策，強調校方早於2月開始就AI政策進行討論，不希望學生落後於形勢。港大協理副校長（教學）趙寶貽，亦強調校方一直「擁抱AI」，當時只是決定暫時禁用，形容不希望「玩遊戲時突然改變規定」，盼完善過後再廣乏推出相關措施，令所有學生在大學環境下得到公平對待。她亦指，有外國大學不擁抱相關科技，自言校方已經算「做得快、態度開放」，故「相當值得自豪」，認為政策已是「可以做到的範圍內最好」。

港大表示，學生使用有關程式時，每月只可發出20個指令（prompt），用於完成作業，但禁用於考試，並須列明資料出處及引用來源。校方亦鼓勵教職員嘗試採用不同評核方式，包括禁止上網尋找資料的考試、口頭答辯、課堂現場示範等，評估學生學習成果。港大首席訊息主管及大學圖書館館長伍麗娟認為，設立20個指令為上限，能夠達到教學目的，讓學生想清楚才問問題，舉例指當請教朋友時，亦會先作思考再提問，不希望浪費大家時間。不過她指，校方會再監督學生使用情況及模式，再走下一步，決定會否對限額作出上調或下調。

當被問及如何定義論文抄襲的界線，伍麗娟表示，校方會利用檢測軟件（AI indicator）檢測抄襲程度，若分數（相似率）高，會與有關學生溝通，了解情況，並由教師辨識學生有否利用AI進行抄襲，不希望武斷懲罰他們。趙寶貽亦指，不希望學生「原汁原味」呈交由AI生成的答案，期望他們確切理解課程內容，並自行判斷ChatGPT答案的對錯，從中訓練批判思維。

港大教與學創新中心利用教資會的1,570萬元科教創新基金資助，為教職員及同學提供多項技術支援及配套，包括在8月14日起開放提供一對一指導的「AI診所」，解答師生疑慮；另設學習AI的專題網頁，及於本月中旬開展為期5周的AI認知訓練網上學習課程。該中心總監陳嘉玉亦表示，港大擬與海外頂尖大學，包括牛津大學、倫敦大學學院等商討結盟，互相幫助、支持及學習，應對AI帶來的新挑戰；同時希望在AI時代下，協助學生為未來作好準備，成為「AI先導者」。

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記者：梁凱婷