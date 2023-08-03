【ChatGPT】港大9月為師生免費提供部分生成AI程式　限學生每月發20指令

▲ 港大9月為師生免費提供部分生成AI程式，限學生每月發20指令。（林宇翔攝）

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」引起學界討論，多間大學已先後公布相關教育策略。香港大學今日（2日）宣布，將於新學年為師生免費提供多項生成式AI應用程式，包括ChatGPT，惟限制學生每月只可發出20個指令（prompt），用於完成作業，禁用於考試。校方強調，一直「擁抱AI」，2月禁用只為確保公平及安全性，形容不希望「玩遊戲突然改變規定」。

港大表示，學生使用有關程式時，每月只可發出20個指令（prompt），用於完成作業，但禁用於考試；並須列明資料出處及引用來源，並鼓勵教職員嘗試採用不同評核方式，包括不允許上網尋找資料的考試、口頭答辯、課堂現場示範等，評估學生學習成果。港大首席訊息主管及大學圖書館館長伍麗娟認為設立上限，能夠達到教學目的，讓學生想清楚才問問題，舉例指當請教朋友時，亦會先作思考再提問，不希望浪費大家時間。

港大早前一度禁止學生使用ChatGPT完成作業，港大副校長何立仁解釋，當初擔心學生無法公平獲得相關資源，令評核不公平，強調校方早於2月開始就AI政策進行討論，不希望學生落後於形勢。港大協理副校長（教學）趙寶貽，亦強調校方一直「擁抱AI」，當時只是決定暫時禁用，盼完善過後再廣乏推用相關措施。她亦指，有外國大學不擁抱相關科技，自言校方已經算「做得快、態度開放」，故「相當值得自豪」，認為政策已是「可以做到的範圍內最好」。

港大教與學創新中心，將為教職員及同學提供使用生成式AI工具的技術支援及配套，包括作出一對一指導的「AI Clinic」、學習 AI 的專題網頁，及為期5周的自訂網上學習課程。

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記者：梁凱婷