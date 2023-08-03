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【香港小姐2023】陳怡名理大碩士畢業　Zora憑21.5吋纖腰封今屆「蛇腰」之后【多圖】

娛樂 14:11 2023/08/03

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《2023香港小姐競選》

在16位《2023香港小姐競選》候選佳麗當中，身材出眾的「巨胸蔡思貝」郭珮文、胡睿涵是焦點所在，不過「腰后」14號陳怡名（Zora）也絕不可「睇小」！

14號陳怡名（Zora）以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠，並於香港理工大學翻譯系碩士畢業。

【香港小姐2023】莊子璇出動「男友視覺」俘虜粉絲　被封「翻版IU」靠可愛突圍【多圖】

陳怡名擁「蛇腰」

屬「蛇腰一族」的Zora，現年26歲、身高162.5厘米，其21.5吋腰圍在一眾佳麗中甚為亮眼。

Zora指拍攝泳裝照最怕曬黑：「我半個鐘就搽一次防曬。我唔太驚影泳裝，因為平時去旅行都有着比堅尼影相。」並笑言最滿意自己鎖骨：「著吊帶衫特別靚。」

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理大碩士畢業

Zora於香港理工大學翻譯系碩士畢業、職業為公關專員。

她平日不時在IG上載福利照，身穿小背心、泳裝「打卡」，當然少不了其「必殺技」蛇腰呢！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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