【職場欺凌】打工仔自述多年被高層欺凌 患高血壓被醫生勸辭職保健康

▲ 《愛回家》劇照。

職場欺凌現時仍存在於世界各地，儘管面對不公平對待，但身為下屬大多數人也希望自已能夠早日升職，故寧願捱過去，也不會反抗上司。近日，就有一名男子在網上公開被公司多年職場欺凌的經歷，儘管自己已身為該公司高層，卻依然每天遭受侮辱，最後甚至被壓迫患上高血壓。

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該名男子於社交媒體Tiktok上發佈，自已多年來一直被公司職場欺凌的問題。儘管46歲的他已經成為公司高層，卻依然逃不開每天被兩名上司侮辱的問題。男子開始也以為是自身工作能力有問題，才會導致兩名上司不滿，直至最近卻醒悟自已已於公司服務多年，卻每天需要承受極大壓力。

儘管我是一名經驗豐富的員工，但我仍然像一個小男孩般哭泣！

在長期承受極大壓力下，男子身體出現不適，並到醫院尋求治理，卻發現在長期壓迫下，男子居然患上高血壓，醫生甚至建議他到國家心臟中心（IJN）進行更深一步治療。

而最令男子驚訝的是，主治醫生居然曾經也治療其上司，更透露醫院內所有醫生也不願意與其打交道，可見上司待人惡劣。醫生勸說男子離職，不要再承受極大壓力。男子亦勸勉大眾若遇上職場欺凌導致出現身體不適，應要盡早接受治療。

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責任編輯︰羅嘉欣