【破毒強人】馬貫東興奮演反派與好戲之人「交手」　親身上陣拍打戲不介意受傷

TVB熱播劇《破毒強人》昨晚（8月2日）一集講到文華（陳豪飾）出獄，並開始進行其復仇大計，至於杜飛（馬貫東飾）雖然表面上是福田（蔣志光飾）的手下，但一直暗中幫助文華。

【破毒強人劇透】第4集劇情預告 章琳客戶毒品派對昏迷找文華解救

親身上陣對打 拍攝有整傷

昨晚馬貫東與蕭正楠對打的場口拳拳到肉，看得觀眾十分精彩，阿東接受TOPick訪問指與阿蕭會有幾埸打戲，全是親身上陣：「動作戲自己本身比較少拍，所以拍攝之前都要試很多次先正式埋位，加上武術指導都希望我可以真身上陣，令效果更為逼真。」

阿東續指有幾次打到阿肅，但他完全沒有介意，最終出來的效果很好。

談到劇中有不少動作戲，難免會有所損傷，阿東透露拍攝動作戲，受傷在所難免：「記得有場跳入車戲份，當時我是撞到條腰，但我完全冇感覺，回到家後發現瘀了一大達，之後就痛了三﹑四天。」

▲ 馬貫東興奮做反派。

開心做反派 與兩大好戲之人合作

今次在劇中阿東指最大挑戰做一個大反派：「很開心興奮能夠做一個從來沒有做過的角色，他表面上是一個無情狠毒打手，但內裏是重情重義的人。」

至於他在劇中與兩大好戲之人陳豪和蔣志光不乏對手戲，阿東表示從他們身上學習不少：「見到他們對角色的了解，怎樣運用語氣情緒節奏去控制場口的張力，讓觀眾感受到現場的神秘緊張氛圍，加上兩位前輩同監製都有提點，如何掌握同理解杜飛，令到杜飛這個角色更加立體。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

訓練班入行

馬貫東於2007年參加無綫電視第21期藝員訓練班入行，入行初期大多演閒角為主，隨後在《鐵馬戰車》演「揚名」及處境劇《愛·回家之八時入席》「十仔」而為人熟悉。

憑着多年努力，阿東於2020年劇集《那些我愛過的人》有任第二男主角機會，並且演出獲得好評。今年他更首嘗男一滋味夥拍陳曉華合作新劇《死有對証》，機會愈來愈多。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：吳岱融專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

記者:陳曉柔