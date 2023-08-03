  • 35°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 14:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【破毒強人】馬貫東興奮演反派與好戲之人「交手」　親身上陣拍打戲不介意受傷

娛樂 13:57 2023/08/03

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

TVB熱播劇《破毒強人》昨晚（8月2日）一集講到文華（陳豪飾）出獄，並開始進行其復仇大計，至於杜飛（馬貫東飾）雖然表面上是福田（蔣志光飾）的手下，但一直暗中幫助文華。

【破毒強人劇透】第4集劇情預告　章琳客戶毒品派對昏迷找文華解救

親身上陣對打 拍攝有整傷

昨晚馬貫東與蕭正楠對打的場口拳拳到肉，看得觀眾十分精彩，阿東接受TOPick訪問指與阿蕭會有幾埸打戲，全是親身上陣：「動作戲自己本身比較少拍，所以拍攝之前都要試很多次先正式埋位，加上武術指導都希望我可以真身上陣，令效果更為逼真。」

阿東續指有幾次打到阿肅，但他完全沒有介意，最終出來的效果很好。

談到劇中有不少動作戲，難免會有所損傷，阿東透露拍攝動作戲，受傷在所難免：「記得有場跳入車戲份，當時我是撞到條腰，但我完全冇感覺，回到家後發現瘀了一大達，之後就痛了三﹑四天。」

馬貫東興奮做反派。

開心做反派 與兩大好戲之人合作

今次在劇中阿東指最大挑戰做一個大反派：「很開心興奮能夠做一個從來沒有做過的角色，他表面上是一個無情狠毒打手，但內裏是重情重義的人。」

至於他在劇中與兩大好戲之人陳豪和蔣志光不乏對手戲，阿東表示從他們身上學習不少：「見到他們對角色的了解，怎樣運用語氣情緒節奏去控制場口的張力，讓觀眾感受到現場的神秘緊張氛圍，加上兩位前輩同監製都有提點，如何掌握同理解杜飛，令到杜飛這個角色更加立體。」

點擊圖片放大
+8
+7

訓練班入行

馬貫東於2007年參加無綫電視第21期藝員訓練班入行，入行初期大多演閒角為主，隨後在《鐵馬戰車》演「揚名」及處境劇《愛·回家之八時入席》「十仔」而為人熟悉。

憑着多年努力，阿東於2020年劇集《那些我愛過的人》有任第二男主角機會，並且演出獲得好評。今年他更首嘗男一滋味夥拍陳曉華合作新劇《死有對証》，機會愈來愈多。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：吳岱融專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】吳岱融計劃與鍾淑慧到泰國退休　分享夫婦之道：別將缺點放大

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

記者:陳曉柔

相關文章

【食腦喪B】馬貫東澄清專識富家女傳聞　自認為人沉悶非浪漫情人　
17:42 2022/05/02
【食腦喪B】馬貫東澄清專識富家女傳聞　自認為人沉悶非浪漫情人　
【破毒強人】蕭正楠被打毒針自度失禁設計　胡定欣晒S身形與金錢纏綿有美感
13:48 2023/08/01
【破毒強人】蕭正楠被打毒針自度失禁設計　胡定欣晒S身形與金錢纏綿有美感
【破毒強人】張寶兒與視帝陳豪對戲零怯場　家境富裕父親為內衣大王
14:19 2023/08/02
【破毒強人】張寶兒與視帝陳豪對戲零怯場　家境富裕父親為內衣大王
【破毒強人】何廣沛為演啞巴做足準備功夫　認角色勁大挑戰有難度
16:01 2023/08/02
【破毒強人】何廣沛為演啞巴做足準備功夫　認角色勁大挑戰有難度
【破毒強人劇透】第4集劇情預告　章琳客戶毒品派對昏迷找文華解救
18:37 2023/08/02
【破毒強人劇透】第4集劇情預告　章琳客戶毒品派對昏迷找文華解救

你可能感興趣

【食腦喪B】馬貫東澄清專識富家女傳聞　自認為人沉悶非浪漫情人　
17:42 2022/05/02
【食腦喪B】馬貫東澄清專識富家女傳聞　自認為人沉悶非浪漫情人　
【破毒強人】蕭正楠被打毒針自度失禁設計　胡定欣晒S身形與金錢纏綿有美感
13:48 2023/08/01
【破毒強人】蕭正楠被打毒針自度失禁設計　胡定欣晒S身形與金錢纏綿有美感
【破毒強人】張寶兒與視帝陳豪對戲零怯場　家境富裕父親為內衣大王
14:19 2023/08/02
【破毒強人】張寶兒與視帝陳豪對戲零怯場　家境富裕父親為內衣大王
陳豪 蔣志光 馬貫東 蕭正楠 娛樂人物職業 娛樂行業 破毒強人

最高瀏覽

【公屋靚裝】港媽獲派樓齡40年380呎舊公屋　15萬改造露台變溫馨小花園
16:38 2023/08/02
【公屋靚裝】港媽獲派樓齡40年380呎舊公屋　15萬改造露台變溫馨小花園
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
13:56 2023/08/01
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
【正能量】窮媽為兌現承諾偷筆盒獎勵兒子考第1　 律師代打官司19年後結局感人
10:30 2023/08/01
【正能量】窮媽為兌現承諾偷筆盒獎勵兒子考第1　 律師代打官司19年後結局感人