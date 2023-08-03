古天樂赴法國體驗養蜂工作　工作狂古仔難得享受大自然平靜

一直忙於電影拍攝的古天樂（Louis）近日被法國美容護膚品牌邀請前往法國烏埃尚島參與品牌新品發布活動。

除在景色優美怡人的世外桃園體驗殿級蜂皇系列全新推出的蜜護日霜及晚霜外，Louis亦在晚宴上與品牌代表及其他來自不同地區的嘉賓互相交流環保議題；其後更化身養蜂人深入了解養蜂工作及蜜蜂保育。

行程豐富且極具環保意義，一向公務繁重的Louis亦樂在其中，視此行為喘息的機會，笑言：「一直都好想嚟，但係之前做嘢夾唔到時間，今年終於有呢個機會！」寓工作於娛樂，享受這趟大自然之旅，為往後的工作充電做好準備。

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古仔體驗養蜂工作

在清幽的烏埃尚島上，怎能缺少戶外活動。近年於香港甚少進行戶外運動的古天樂把握機會，踩上一輛放滿鮮花的單車，在海浪聲和微風的陪伴下漫遊烏埃尚島，欣賞綠油油的草地與壯麗的景觀，享受大自然給予的平靜，寫意非常。

其後，古天樂換上綉有其英文名Louis的養蜂裝束，在當地專業養蜂人的帶領下體驗養蜂人的日常。現場充滿無數黑蜂，部分首次參與嘉賓亦略有緊張，唯獨Louis面不改容，專心地聆聽養蜂人的解説及學習往後的步驟。

之後，Louis正式親身嘗試養蜂工序，在養蜂人的指導下，初嘗養蜂滋味的古天樂亦做得有板有眼，更小心翼翼拿起充滿黑蜂的蜂巢合照，生怕令珍貴的黑蜂受傷，可見其尊重與愛心。

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感保育之重要

脫下一身裝備後，Louis隨養蜂人到製作工場，品嘗新鮮的蜂蜜，過程中了解到把珍貴的黑蜂蜂蜜製作成殿級蜂皇系列的過程，相信定必獲益良多。

在一整天的養蜂體驗中，古天樂更有感保育的重要，同時感謝有關方面邀請令他有此特別體驗，稱：「又踩單車又養蜂，同養蜂人了解咗好多蜜蜂嘅生活同蜜蜂面對緊嘅危機，所以我都更加明白到保護呢個大自然同埋蜜蜂嘅重要。」

Louis更稱，希望把這個重要的訊息帶給大家，讓大家一同保護環境，使蜜蜂可以有一個安全和舒適的生長環境，為我們的地球盡一分力。

其實古天樂與該美容護膚品牌合作多年，今次離開到該品牌的發源地法國，一向是工作狂的Louis興奮稱：「當然開心啦！以前都係喺香港拍，大家一齊想像個烏埃尚島出嚟，今次終於可以嚟法國呢個受保育嘅小島拍攝，真係好難得。下次我要嚟烏埃尚島拍戲可以直接搵呢度嘅島民幫手申請喇﹗」

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遊香榭麗舍大道

行程最後一日，Louis獲邀前往位該品牌於香榭麗舍大道的總店參觀。身處浪漫繚繞的城市，四處都是撲面而來的藝術氣息，漫步街頭亦別有一番風味。

緊密的行程過後，一身黑色休閑西裝、戴上太陽眼鏡的Louis把握時間遊覽巴黎的大街小巷，欣賞古今建築，飽覽唯美風光。

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