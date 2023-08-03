【數學教育】跳出傳統教學框架用AI提升效率　DSE數學5**補習老師摘星有法

▲ 數學補習導師JJ和霍金跳出傳統教學框架，善用AI提升效率。

「數學是付出就有收穫的一科。」吳子軒（JJ）和黃宇麒（霍金）都是中學文憑試（DSE）數學5**尖子，同樣畢業於香港科技大學，各擁有十多年補習經驗。他們合作補習DSE數學，跳出傳統補習社的教學框架，並善用AI提升學習效率。

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小班教學 提供課後支援

JJ和霍金投身數學教育多年，現為「學博教育」數學補習導師，兩位數學尖子雙劍合璧，打造「GJ」教學團隊。JJ指傳統補習社的大班教學模式有不足之處，老師忙著備課上堂，難以在配套上做得好，滿足不到學生的需要，「他們線上線下都要支援，上堂後想有人解答問題。」霍金表示︰

學生最缺乏課後支援，網上雖有大量數學知識，但他們遇上問題卻未能解決。

▲ JJ（右）和霍金（左）都是DSE數學5**尖子，同樣畢業於科大。（湯致遠攝）

現時JJ主力前線授課，霍金則專責課後支援，解答學生的難題。不同於日校，學生在坊間補習可以選擇適合自己的老師、想學的課題甚至學習形式，JJ認為每個人的學習需要和方式都不同，「有些人需要做更多練習，有些人要指正錯處，也有人想得到啟發。」小班教學模式對學生更有裨益，他們看重個人化，按學生的需要設定適合他們的教學方式。

網上數學資源 AI系統分析

二人花盡心思建立網上免費數學資源庫，當中備有齊全的數學公式、逾萬條試題、教學影片、能力檢定測試等。霍金補充，試題設有難度分級，讓學生可以按能力選題，或挑戰更高難度的試題。教學影片將數學概念動畫化，JJ以立體圖形為例，透過教學影片的3D圖像，學生更容易理解。

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當學生完成練習後，他們運用AI系統了解學生的錯處，依數據分析他們的程度及強弱。系統自動出相關題目，學生可以無限次操練，鞏固技巧，從而針對性且有效率地學習。他們每天至少額外花4小時，在課前課後時間陪伴學生操卷練數，並每月為學生提供免費模擬考試，增強他們的應試能力。而學生課後可以透過WhatsApp發問，霍金幾乎秒覆。

他們貼心推出「留守兒童福利計劃」，鼓勵學生課後留下練數、做齊功課等，透過儲印仔換禮物來獎勵他們，目的只為了學生考取好成績。熱愛跳舞的JJ在課餘和課堂休息時間，亦會聯同霍金與學生一起跳舞放鬆減壓。有學生跟JJ說，他每日最期待這個跳舞時刻，有老師和同學一起並肩作戰，為考好DSE奮鬥。

▲ JJ和霍金花盡心思建立網上免費數學資源庫。（湯致遠攝）

學生由4升5*讀物理治療學

JJ與霍金的學生今年DSE數學成績理想，他們滿意指出︰「2上4、3上5、4上5*，進步了兩級的學生很多。」JJ提及一位女生，學校預期她DSE數學取得2，後來她參加補底班，在他們的幫助下，加上個人勤奮學習，最終成功奪5，成績喜出望外。另有一位女生以大學物理治療學為目標，可是數學成績未如理想，她重考後由4升上5*，順利入讀心儀學系。

今年DSE數學卷被喻為「死亡之卷」，為歷年來最難的一份，而且是今年眾多學科考卷中最難的一科。霍金每年都應考DSE數學科穩奪5**，他表示「作為老師最少要具備5**水平，否則怎教出5**學生。」他稱有學生數學能力較差，做加減數亦不斷運算錯誤，要由不合格到取得2，對他們而言已是很大的困難，直言這個挑戰「難過5上5**」。

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為人師表教知識也教做人

除了傳授知識外，他們也是學生的半個人生導師，二人都經歷過公開試，明白考生面對的壓力。他們形容自己的角色猶如學生的父母，關心他們的成績之餘，也要適時開導他們。霍金坦言他入大學也是靠數學一科，認為「只要數學考得好就可以拉高分數，希望學生靠這科成績輕鬆入大學。」

JJ分享，有學生很迷惘，對升學選科沒有方向，甚至連溫書也不知從何入手。他想成為學生的榜樣，身教他們成為積極樂觀且堅毅的人，經歷過成長過程的跌跌撞撞，他明白發奮讀書才能改變命運︰

想成功一定要努力，也要懂得在哪裡努力，以數學成績來升讀心儀大學科系，你將來的路會更好走。

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記者︰駱秀玲