【人工智能】科大慧科推首個AI旅遊指數分析旅遊業短期走勢　預測準確率高達96%

▲ （右一）科大商學院客座副教授兼商業及社會資訊分析研究中心顧問何超博士，（右二）科大商學院資深副院長兼商業及社會資訊分析研究中心主任許佳龍教授。（楊佩瑩攝）

香港科技大學工商管理學院與慧科訊業有限公司合作推出香港首個利用人工智能展望旅遊業短期走勢的前瞻性旅遊指數一慧科科大旅遊指數，每月10日於網頁更新。

目前主要旅遊業統計數據的整理需時約2個月，預測當前月份和未來兩個月的旅遊熱度。

科大商學院資深副院長兼商業及社會資訊分析研究中心主任許佳龍教授稱，指數可預示主要旅遊行業數據的變化，讓旅遊業界及相關機構可擬訂前瞻性策略。

由於內地旅客佔訪港旅客8成，相關模型利用自然語言處理及機器學習等前沿人工智能技術構建，收集內地多個社交媒體平台、網上旅行社及旅遊論壇等，每日收集逾1,000 萬條數據。每個月亦會參考歷史數據以及20多項影響旅遊業的因素，例如香港内地通關政策、社群對香港的正負面評價、旅行簽證等。

科大商學院客座副教授兼商業及社會資訊分析研究中心顧問何超博士解釋，2018年是香港旅遊業相對穩定和蓬勃的一年，因此未來所有指數均以2018年的數據為基準（即100）。上月預測8月份的綜合指數為92.16，可見香港旅遊業仍未回復至2018年水平，仍處於復甦階段。

慧科科大旅遊指數由綜合指數及3個成份指數組成，即到訪旅客人數指數、酒店入住率指數，及酒店平均每日房價指數；權重分別為50%、25%及 25%。

為確保模型在未來的預測中也能夠保持較高的準確度，模型將每個月重新訓練，以學習和納入新出現的數據和模式，確保提供更準確的預測結果。

「慧科一香港科技大學旅遊指數」將會上載於商業及社會資訊分析研究中心的網站。

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記者：楊佩瑩