【鍾培生拳賽】霍哥周永恒擂台對決　公開招募全港素人上台激戰90秒

▲ 霍哥將與周永恒在擂台對決。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世，阿晶生前在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

被指是「微辣清泉」的霍哥，日前公布離開微辣，阿泰亦撰寫長文表示已離開微辣，一眾成員紛紛割席。

【阿晶自殺】霍哥宣布已離開微辣 阿泰坦言對公司+網絡失望：我唔識扮啦唔好意思

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霍哥對戰周永恒

霍哥宣布離開微辣只有短短4天，隨即有首個公開活動，由KOL踩過拳界當拳手，對手更是承認襲警獲准保釋候判的周永恒，兩位都是近日熱論的新聞人物。

拳賽由香港電競之父鍾培生舉辦，他表示為進一步在香港推廣格鬥運動，同時振奮香港人，由此決定舉辦拳賽《培生擂台無敵盃2023》。

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公開招募素人激戰90秒

拳賽除了有藝人霍哥對決周永恆，亦舉行香港前從未有無門檻拳擊大賽，公開招募全港素人上台激戰90秒，將拳擊運動在本地推上另一個台階。

《培生擂台無敵盃2023》記者會將於下周一（8月7日）在灣仔君悅酒店舉行，將宣布拳擊賽事擇要，屆時除了主辦人鍾培生致辭，還邀請議員容海恩擔任嘉賓。

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