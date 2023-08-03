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【智能電器】德國寶全新「智」勁風扇暖風機 一機取代風扇暖爐加濕器

休閒消費 16:02 2023/08/03

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

白色機體WiFi智能UVC空氣淨加濕風扇暖風機(EFB-426HM-SC)，建議零售價為$2480

香港天氣出名難頂，夏天濕熱，冬天濕凍，就算留在家中依然少不了開冷氣或暖爐，不過在斗金尺士的香港，真的很難同時擁有兩部電器。

德國寶就最近就推出了WiFi智能SlimTower風扇暖風機系列 ，一機取代風扇及暖爐，一年四季日日啱用無需收納，升級版EFB-426HM-SC更配備加濕及UVC殺菌功能，真正冬暖夏涼秋滋潤，更採用極致纖瘦專利SlimTower設計 ，方便用家善用家中每個角落。同時配合了支援WiFi連接手機APP遙距控制 ，讓用家可以隨時開關、轉換溫度，甚至預先開機，回家迎接最舒適氣溫。

白色機體WiFi智能UVC空氣淨加濕風扇暖風機(EFB-426HM-SC)，建議零售價為$2480

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一機取代風扇暖爐加濕器  時尚型格安靜更慳位 

是次分別推出白色WiFi智能UVC空氣淨化加濕風扇暖風機(EFB-426HM-SC) 和黑色SlimTower無葉風扇暖風機(EFB-326H-SC) 設計，兩者均採用專利SlimTower極致纖薄設計，底座只有約29cm，佔地面積更小更慳位，再配合圓筒型窄長出風口。放便擺放於牆角、梳化邊等狹窄位置使用，讓您可真正用盡家居每分每寸空間。

WiFi智能UVC空氣淨化加濕風扇暖風機(EFB-426HM-SC)，革命性採用 4 合 1 設計，根據香港氣候貼身打造，一機可完美取代風扇、暖爐及加濕器。涼風及暖風模式分別提供 9 檔及 4 檔風速選擇，您可隨隨心享受柔和或強勁冷暖風，同時以 UVC 殺菌。

到10月的乾燥季節，更可使用外置霧化加濕器滋潤肌膚，外置的加濕器配備320ml容量，只需簡單安裝於機身頂部，便可保持肌膚水潤，避免乾燥、痕癢、過敏等不適。採用超聲波霧化技術，所產生的水霧分子極細微，濕潤空氣的同時不會形成水滴，避免令傢具及牆壁受潮而滋生霉菌。

用家更可以單獨把加濕器拆出使用，加濕器採用USB充電設計，無論置於辦公室、嬰兒房甚外置霧化加濕器至車廂內使用皆可，非常方便。要留意的是黑色SlimTower無葉風扇暖風機(EFB-326H-SC)，並沒有外置霧化加濕器功能和UVC殺菌功能 。

而風扇配備最高級別的 BLDC 直流無刷摩打，利用磁場感應元件驅動摩打，比起傳統有刷摩打更慳電、更寧靜、更穩定而壽命更長、效率更高。在涼風模式下，其運行功率低至30W極之慳電，運行時的聲音更低至56分貝極之安靜。 更可以持續8小時超長定時功能，讓您安心入睡。

手機APP遙距控制 回家迎接最舒適溫度

WiFi智能SlimTower風扇暖風機系列支援WiFi連接，操作簡單易用，只需要透過德國寶Smart Control APP遙距 便能隨意調節溫度、風速，全天候為毛孩或長者締造最舒適環境，既貼心又方便。 外出回家前更可以預先開機，就算夏天冬天也能夠回家立即享受最怡人溫度，不用再等！以往趕住出街忘記關風扇，又要趕回家中，現在無論在上班途中，或與朋友逛街Shopping期間都可隨時隨地遙距關機，為您減省不必要的電力浪費。

現時德國寶 WiFi智能UVC空氣淨化加濕風扇暖風機，正式開始發售。白色機體WiFi智能UVC空氣淨化加濕風扇暖風機(EFB-426HM-SC)，建議零售價為$2,480。黑色機體WiFi智能DC摩打SlimTower無葉風扇暖風機(EFB-326H-SC)，則是建議零售價：$1,980。快點為家人送出最貼心的關懷，一年四季享受冬暖夏涼 。

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責任編輯:陳珈希

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