【KO便秘】飲水多仍然便秘？　醫生推薦4種蔬菜有助推進腸道

▲ 台灣有醫生指出要解決便祕必須運動，又推薦4種纖維量豐富的蔬菜幫助推進腸道。

不少都市人都有便秘的困擾，到底該如何解決這個問題？台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓近日在網上解構常見便秘成因，並推薦4種纖維量豐富的蔬菜，多吃可事半功倍。另外，她又建議民眾在攝取水分方面可以使用一些小技巧，讓糞便保水，避免過硬。

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台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓日前在Facebook專頁上發文，總結常見的便秘原因和解決方法。

1. 缺乏運動

鍾雲霓表示，缺乏運動的人肌肉量、協調性和力道都會不足，而排便是骨盆腔肌肉與腹肌協調而成的動作；如果本身排便順暢自然不成問題，但要是腸道不順，肌肉協調性與力道又不足，就有可能在馬桶上坐半天都無法成功排便。

她指，腸有自己的一套自主神經系統，必須靠運動才能喚得動。而運動有多種不同形式，以能快步到稍微氣喘、心跳有點加快、能激發血液循環為佳，建議民眾可以在坐車時早1至2個站下車散步回家，或選擇快走的方式前往目的地，甚至和好友逛街一整天亦可當作運動。

2. 忘記吃蔬菜

鍾雲霓指出，無論一個人的食量有多小，都需要一定份量的纖維來推進腸道蠕動。要解決便秘，無需戒吃肉類，但建議蔬菜及水果在飲食中要佔一半份量；而在挑選蔬菜方面，相比起娃娃菜、椰菜及生菜，她就推薦選擇通菜、菠菜、野菜花及番薯葉，並指出同樣的份量，後者可達到雙倍纖維質量效果，幫助推進腸道。

另外，她又指出部分女性可能會出現喝很多水，但糞便依然乾硬的情況，建議可嘗試調整水分的來源，從仙草、愛玉、大菜糕、洋菜凍等晶凍類攝取水分，因為它們的水分留在腸中被吸收的速度會比水慢，有機會替大腸內的糞便保水。

3. 過於抗拒藥物治療

鍾雲霓解釋，有時候腸道蠕動不受控，可能是受激素影響，甚至有可能是天生的影響，難以透過飲食或運動解決，希望民眾不要排斥藥物治療，她又指出，一般情況下醫生為病人治療便秘，會使用的方式順序為：大量蔬果及充足水分、人造營養食品類補充品如酵素、纖維濃縮製劑、處方軟便劑或緩瀉劑，以及最後的灌腸或浣腸。

萬一已經多年使用灌腸藥或瀉劑，又該如何戒除藥物？鍾雲霓就表示，要在一時間拋棄輔助藥物較為困難，建議用漸進式、降階式脫離法慢慢放手。

另外，鍾雲霓亦指出，常有腸躁、腹瀉、腹脹等功能性腸道障礙的患者，有可能會被轉介到精神科醫生的門診，此舉並非覺得患者有精神相關問題，而是為了從醫生手上獲得處方血清素類藥物，協助穩定腸胃道機能、給受功能性腸道問題所苦的患者，提供顯著幫助。

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責任編輯：羅嘉欣