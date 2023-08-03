【國安法】消息：袁弓夷第二任妻子及其兒女被帶警署助查

▲ 消息指，袁弓夷的第二任妻子及其所生的兒女，今早被帶返灣仔警察總部協助調查。(資料圖片)

警方國安處上月宣布，懸紅100萬通緝「香港議會」發起人袁弓夷，消息指，袁弓夷的第二任外籍妻子及其所生的兒女，今早被帶返灣仔警察總部協助調查。袁弓夷的第二任妻子Yuen Stephanie Downs及四兒子袁彌滿，下午約一時半離開灣仔警察總部。

消息指，警方國安處人員今早突擊搜查Yuen Stephanie Downs在港住所，分別帶走Yuen Stephanie Downs、及Yuen Stephanie Downs所生的袁彌滿及女兒袁彌淑，相信調查是否仍然與袁弓夷有任何形式的聯絡，或是金錢往來。Yuen Stephanie Downs及袁彌滿，下午約一時半離開灣仔警察總部。

警方國安處上月宣布，通緝8名人士，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、羅冠聰、許智峯、郭榮鏗、蒙兆達、劉祖廸，涉嫌在海外勾結外國勢力、危害國家安全等罪，並每人懸紅100萬元。

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責任編輯：區綽彥