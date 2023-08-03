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【國安法】消息：袁弓夷第二任妻子及其兒女被帶返警署問話　所有人已獲准離開

政治 20:01 2023/08/03

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消息指，袁弓夷的第二任妻子及其所生的兒女，今早被帶返灣仔警察總部協助調查。(資料圖片)

警方國安處上月宣布，懸紅100萬通緝「香港議會」發起人袁弓夷，消息指，袁弓夷的第二任外籍妻子Yuen Stephanie Downs、四兒子袁彌滿及五女袁彌淑，今早被帶返警署問話，調查他們與袁弓夷有否聯絡或金錢來往，所有人已獲准離開。

警察公共關係部回覆TOPick指，警方國安處今日在港島區帶走一男兩女調查，涉嫌協助在逃人繼續從事危害國家安全行為。警方國安處指，相關行動仍在進行中，不排除會有其他執法行動，包括拘捕。

消息指，警方國安處人員今早突擊搜查Yuen Stephanie Downs在港住所，分別帶走Yuen Stephanie Downs、Yuen Stephanie Downs所生的袁彌滿及女兒袁彌淑，相信調查3人是否仍然與袁弓夷有任何形式的聯絡，或是金錢往來，所有人已獲准離開。Yuen Stephanie Downs及袁彌滿，下午約一時半離開灣仔警署。

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責任編輯：區綽彥

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