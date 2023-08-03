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【畢業薪酬】八大畢業生平均年薪達30.3萬　港大生稱冠人均年薪37.1萬

社會 16:46 2023/08/03

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香港大學畢業生的平均年薪高達37.1萬元，冠絕8大。（資料圖片）

近年本港出現移民潮，各個行業求才若渴，紛紛發動「銀彈攻勢」，以「留人才」及「搶人才」。根據大學教育資助委員會統計，8間資助大學去年的畢業生，平均年薪達30.3萬元，按年大增7.8%，其中香港大學畢業生的平均年薪高達37.1萬元，冠絕8大。整體失業率則2.1%，與前年相若。

教資會早前公布八大畢業生就業情況及薪酬待遇的調查結果，顯示截至去年底，17751名畢業生中，逾1.3萬人選擇就業；有288人待業，佔2.1%，較前年跌0.1個百分點。

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去年大學畢業生的平均年薪為30.3萬元，其中香港大學畢業生平均年薪冠絕8大，為37.1萬元，較前年同期的34.9萬元增加6%；平均年薪最低為嶺南大學，則有22.5萬元。各大學增幅介乎4.4%至14.6%，中文大學及科技大學畢業生平均年薪增幅最高，上升1成；其次城市大學及嶺南大學畢業生，平均年薪亦分別增加9.4%及9.8%。部分大學的畢業生失業率微升，而中文大學畢業生失業率最高，為3.7%，較前年的3.6%，稍升0.1個百分點。

另外，514名8大畢業生出現就業不足情況，在非自願情況下，每周工作少於35小時，或擔任兼職或臨時工作，佔整體3.7%，較前年的4.3%稍跌。當中教育大學畢業生就業不足率最高，達5.6%，但較前年減1個百分點。另有2,880人選擇繼續升學，佔受訪畢業生的16.2%，與前年相若；983人未有求職、移民（包括返回原居地發展的非本地畢業生），遠低於前年的1,220人，下跌0.8個百分點。

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記者：梁凱婷

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