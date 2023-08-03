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《藍色巨星》為動画藝術祭揭幕　攻殼機動隊+阿基拉4K回歸

娛樂 16:04 2023/08/03

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《阿基拉》4K修復版。

MOViE MOViE與香港亞洲電影節舉辦「MOViE MOViE：anifest動画藝術祭 2023」，將於8月18日至9月9日舉行，並放映共8套人氣得獎動畫，於MOViE MOViE Cityplaza、MOViE MOViE Pacific Place及PREMIERE ELEMENTS上映！

香港首映開幕電影《藍色巨星》改編自全球熱賣逾1100萬冊、被譽為「聽得見聲音的漫畫」的同名漫畫，為動畫祭打響頭炮！

《藍色巨星》

4K修復《攻殼機動隊》《阿基拉》

閉幕電影《ROBOT DREAMS》為西班牙哥雅獎得主導演Pablo Berger進軍動畫界首作，先於康城影展進行首映，更摘下「動畫界奧斯卡」安錫動畫影展水晶獎的殊榮！

另一香港首映《深海》是《西遊記之大聖歸來》名導田曉鵬耗時7年製作新作，獲柏林國際影展及美國翠貝卡電影節垂青放映，並以3D放映！

向經典致敬環節中，更有動畫史上最前衛科幻神作，包括《攻殼機動隊》及上映35週年的《阿基拉》，以4K修復版一同回歸大銀幕。

香港首映《深海》

最新影片推介：吳岱融專訪

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【TOPick柴犬追星】吳岱融計劃與鍾淑慧到泰國退休　分享夫婦之道：別將缺點放大

撰文 : TOPick柴犬出動

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