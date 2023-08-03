【英雄救美】KOL「寒流女」譚泳銚屢跟蹤狂騷擾　Annabelle感謝市民幫助【多圖】

▲ 「寒流女」Annabelle屢被跟蹤狂騷擾。

2021年初，寒流襲港時，有媒體進行街訪被影到譚泳銚（Annabelle），因為她擁有驕人的上圍而成為焦點，並被網民稱為「寒流女」。

Annabelle的身材實在太驕人，就算「包到冚」也難掩美好身段。她曾指自己外出不時會被抽水，日前更指多番被跟蹤狂騷擾，更需報警求助。

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Annabelle被跟蹤

日前（8月1日），Annabelle指自己被跟蹤：「今日我企係（喺）到（度）等車，咁啱又撞到佢，佢一眼就認到我，佢係（喺）我等緊車個（嗰）陣，係（喺）我後面匿埋一二角係咁偷望我。有車到 ，我上緊車，佢9秒9衝過黎（嚟）我後面，踩甩咗我隻鞋、拎起隻鞋，掟咗出車，佢收埋咗係（喺）車後面嘅紙箱，想引我落車。」

她續指：「好睬（彩）有位見義勇為嘅女士幫我執返隻鞋，然後司機落車鬧佢，問佢係咪想報警，先嚇一嚇走咗佢。」

她指當車開走後，該男子又在對面看著，一直在找她的身影。

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Annabelle報警求助

當Annabelle第三次遇上同一位跟蹤狂，她發現該男子於早上在街頭找她，於是她決定報警求助。

但無奈事情也未可得到解決，「我即時打咗999，等咗13分鐘..嗰個人都唔知行咗去邊了...結果有5個警察一齊show up咗，分頭係（喺）附近搵下，又去咗附近大廈問下，結果得個吉...」。

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美女KOL

Annabelle現為人氣KOL，她的IG粉絲現時人數約10.2萬。

她在去年參加HOY TV（當時稱「香港開電視」）的《Summer Girls 2022》，不過暫時未有正式當藝人，仍然當KOL，同時Annabelle有製作皮革用品，比如人手製皮具鎖匙扣、卡片盒等。此外本身愛玩掟飛鏢運動，曾參加公開賽。

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