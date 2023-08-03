【廉政公署】布料公司前項目經理訛稱友人公司為分判商　騙取總值約100萬元訂單

▲ 布料公司前項目經理訛稱友人公司為分判商，騙取總值約100萬元訂單。（資料圖片）

廉政公署昨日（2日）落案起訴一名布料公司前項目經理欺詐，涉嫌作出虛假陳述，致使3個客戶向2間由其友人持有的公司發出訂單總值約100萬元，以及清洗犯罪得益約72萬元。

李嘉榮，51歲，Showtex Hong Kong Limited（Showtex HK）前項目經理，被控3項欺詐罪名及一項企圖欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條及《刑事罪行條例》第159G條。

李嘉榮與同案被告趙秉国，40歲，馬幫貿易有限公司（馬幫貿易）營運者，另被控5項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條。

2名被告已獲廉署准予保釋，明日（4日）在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。

案件於2018年6月至2019年4月期間發生，當時李嘉榮是Showtex HK的項目經理，負責為公司尋找生意。Showtex HK供應阻燃布簾、安裝舞台投影屏幕及提供場地佈置服務。

李嘉榮涉嫌向三個Showtex HK的客戶訛稱，馬幫貿易及另一間公司為Showtex HK的分判商、與Showtex HK起用的工廠有交易往來、或Showtex HK未能提供有關布料加工服務，意圖詐騙而誘使或企圖誘使該3個客戶向馬幫貿易或該公司發出訂單。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現馬幫貿易及該公司均非Showtex HK的分判商，與Showtex HK或其起用的工廠亦沒有交易往來。該3個客戶的訂單總值約100萬元。廉署調查亦發現，李嘉榮通過不誠實手段，安排Showtex HK提供有關訂單的大部份項目。

調查發現馬幫貿易及該公司，分別從事刀具買賣及多媒體生意。趙秉国及該公司的營運者均曾在Showtex HK工作。李嘉榮與趙秉国亦涉嫌處理當中約72萬元的罪行得益。

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記者：黃穎津