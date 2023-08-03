  • 34°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 17:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【廉政公署】布料公司前項目經理訛稱友人公司為分判商　騙取總值約100萬元訂單

社會 16:18 2023/08/03

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

布料公司前項目經理訛稱友人公司為分判商，騙取總值約100萬元訂單。（資料圖片）

廉政公署昨日（2日）落案起訴一名布料公司前項目經理欺詐，涉嫌作出虛假陳述，致使3個客戶向2間由其友人持有的公司發出訂單總值約100萬元，以及清洗犯罪得益約72萬元。

李嘉榮，51歲，Showtex Hong Kong Limited（Showtex HK）前項目經理，被控3項欺詐罪名及一項企圖欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條及《刑事罪行條例》第159G條。

李嘉榮與同案被告趙秉国，40歲，馬幫貿易有限公司（馬幫貿易）營運者，另被控5項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條。

2名被告已獲廉署准予保釋，明日（4日）在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。

案件於2018年6月至2019年4月期間發生，當時李嘉榮是Showtex HK的項目經理，負責為公司尋找生意。Showtex HK供應阻燃布簾、安裝舞台投影屏幕及提供場地佈置服務。

李嘉榮涉嫌向三個Showtex HK的客戶訛稱，馬幫貿易及另一間公司為Showtex HK的分判商、與Showtex HK起用的工廠有交易往來、或Showtex HK未能提供有關布料加工服務，意圖詐騙而誘使或企圖誘使該3個客戶向馬幫貿易或該公司發出訂單。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現馬幫貿易及該公司均非Showtex HK的分判商，與Showtex HK或其起用的工廠亦沒有交易往來。該3個客戶的訂單總值約100萬元。廉署調查亦發現，李嘉榮通過不誠實手段，安排Showtex HK提供有關訂單的大部份項目。

調查發現馬幫貿易及該公司，分別從事刀具買賣及多媒體生意。趙秉国及該公司的營運者均曾在Showtex HK工作。李嘉榮與趙秉国亦涉嫌處理當中約72萬元的罪行得益。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【緃火案】荃灣停車場私家車起火　調查揭起火原因有可疑
今日 10:35
【緃火案】荃灣停車場私家車起火　調查揭起火原因有可疑
【47人初選案】陳志全指若全民派10萬照否決恐「俾人斬」　料鄒家成明作供
今日 12:42
【47人初選案】陳志全指若全民派10萬照否決恐「俾人斬」　料鄒家成明作供
【詐騙案】港男赴台變身金髮「女郎」詐騙　保釋期間犯案再落網
今日 12:57
【詐騙案】港男赴台變身金髮「女郎」詐騙　保釋期間犯案再落網
【珍惜生命】北角男子反鎖單位拋雜物企尋短　警員安撫勸服
今日 13:19
【珍惜生命】北角男子反鎖單位拋雜物企尋短　警員安撫勸服
【珍惜生命】將軍澳茵怡花園女子墮樓　胞姊報案惜當場不治
今日 15:36
【珍惜生命】將軍澳茵怡花園女子墮樓　胞姊報案惜當場不治

你可能感興趣

【緃火案】荃灣停車場私家車起火　調查揭起火原因有可疑
今日 10:35
【緃火案】荃灣停車場私家車起火　調查揭起火原因有可疑
【47人初選案】陳志全指若全民派10萬照否決恐「俾人斬」　料鄒家成明作供
今日 12:42
【47人初選案】陳志全指若全民派10萬照否決恐「俾人斬」　料鄒家成明作供
【詐騙案】港男赴台變身金髮「女郎」詐騙　保釋期間犯案再落網
今日 12:57
【詐騙案】港男赴台變身金髮「女郎」詐騙　保釋期間犯案再落網
罪案 東區 貪污 盜竊罪 媒體 廉政公署 貿易 欺詐罪

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【公屋靚裝】港媽獲派樓齡40年380呎舊公屋　15萬改造露台變溫馨小花園
16:38 2023/08/02
【公屋靚裝】港媽獲派樓齡40年380呎舊公屋　15萬改造露台變溫馨小花園
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
13:56 2023/08/01
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
【正能量】窮媽為兌現承諾偷筆盒獎勵兒子考第1　 律師代打官司19年後結局感人
10:30 2023/08/01
【正能量】窮媽為兌現承諾偷筆盒獎勵兒子考第1　 律師代打官司19年後結局感人