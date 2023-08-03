【威嚴背後】王馨平難忘王羽沒說出口的愛　 堅守父親禮教過年必向長輩敬茶

來自演藝世家的王馨平 （Linda），去年連歷兩位摯親——父親王羽及舅父曾江因病離世，當時她的哀傷難以在人前掩飾；事隔一年，王馨平感觸表示心情仍未能平復，作為歌手的她，只能憑歌抒發。

在入行30周年，她唱出了新歌《威嚴背後》，既是送給天上的父親，也代所有子女歌頌父愛。

王馨平代表作《別問我是誰》，面世30年仍然深入民心，其實這歌是當年出道的王馨平心聲，正是希望可以大家忘記她的明星家庭背景，單純地聆聽她的聲音。縱然歌曲大熱，唱片累積銷量更達數十萬張，惟王馨平從沒有自覺走紅，今日她依然享受當平凡人。

▲ 今年入行30年，她說沒刻意計劃，到今年出歌，才留意原來有這個意義。（攝:黃建輝）

Linda解說：「正因我出生在一個名人家庭，自小家中出入都是大明星，對我來說，明星都只是普通人，生活沒甚麼特別，所以即使出道時歌曲受歡迎，也不會飄飄然，當年我一個人在香港住，都沒有助手，工作完了，便自己去超市買食物，被名利衝昏頭腦反而不好，在這個圈，很多人就是因為老了，不再紅了，看不開才會覺得很淒涼。」

有愛不易輕說

相隔多年，王馨平新歌《威嚴背後》同是充滿個人心聲之歌。她稱因很喜歡陳奕迅講父子情的《單車》，也想有一首類似的歌，本來幾年前已籌備，原想送給當時患病的父親王羽，希望給他打打氣，奈何疫情關係，錄音計劃一直拖延，至父親去年辭世，縱然歌曲錄好，亦成為她的一個遺憾。

「當時因爸爸正在抱病中，我亦沒刻意講會為他寫歌，現在他永遠不能再聽到，錄音時我都很怕控制不到情緒，因歌詞都是講出我的心聲，最後都錄了接近6小時，也是我錄音時間最長的一次。」

外間眼中的王羽，一直對子女的管教十分嚴厲，王馨平也不否認，而父親的愛，總在無言之間流露。「中國人普遍較為保守，尤其是上一輩的父母，不會把『我愛你』說出口。我入行多年，爸爸不會對我的作品作任何評價，更加從不會讚賞，但我知他是緊張女兒的。」

Linda曾經聽過一位長輩提及，父親有次在餐廳看到她的海報，就問老闆可否拿回家收藏，由此更明白父親的關愛只是埋在心中。

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王馨平婚後一直在香港住，而父親居於台灣，加上不喜歡流露感情，她不諱言要維繫感情也不容易。「由細到大，爸爸都很注重長幼分明，要有規有矩，以前他像一言堂，跟子女很少交流，加上分隔兩地，很難才見一面。不過隨著我長大，有時跟他食飯，會為健康而叮嚀爸爸，他又開始有點怕我鬧，好像關係調轉了，而我相信很多人跟父母的相處，也有類似的共鳴。」

緊守傳統禮教

她坦言以前經常回台灣探爸爸，後來疫情難以起行，去年終於返台，已是處理父親的後事，心情自然很以言喻，現在談起都感觸無言，深感人生便是如此無奈。

說到父親對王馨平最大的影響，可說是待人處事的態度，如她所說，王羽很注重規矩，因此對女兒的禮數最為嚴謹，以前她可能覺得父親很囉唆，至投身社會後，才明白禮多人不怪，更加珍惜父親的每一個教誨。

▲ 她跟丈夫結婚22年，仍很十分恩愛。圖為夫妻當日跟曾江夫婦及家人吃飯合照。

今年農曆年，王馨平曾分享在家中跟家公斟茶拜年的照片，令網民大讚她能堅持傳統禮教的美德。

提及此事，她笑道：「自小過年必定要的事，就要向長輩叩頭勘茶，現在我們仍保留這習慣，我妹妹也會如此要求她的孩子這樣做，因為覺得這些中國人的禮數,是要傳承的。」

王馨平在多年前曾出過一本教儀態的書籍，正是希望把父親讓她學懂的美德，得以記錄並分享，現在她回看，這書更有紀念意義。

對著妹妹的女兒，作為姨媽的她，自覺有長輩的風範。有時一家人食飯，見到姪女沒用雙手敬茶，也會出聲教導。「我沒有子女，也會想自己會是怎樣的長輩呢？但相信自己會很開明，好像21歲的姪女開始拍拖，她爸爸，即我妹夫，當然不喜歡，但我又覺得都ok。」

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婚姻保鮮在尊重

王馨平跟丈夫李家輝結婚22年，最常被傳媒問及是如何為婚姻保鮮，她卻坦言沒有秘訣。「可能我們性格相似，價值觀和興趣又接近，最重要是大家結婚時已經很成熟，深明自己需要甚麼，就能多年來彼此扶持，互相尊重。」

以前她會陪老公去出差工幹，但覺得整日留在酒店太悶，後來也沒有跟隨，而她現在也忙於教瑜伽，一星期教4班，自己要花時間準備課程，因此，兩夫妻能見面的時候，就覺得更加珍惜相聚時光。

幸而疫情以來，丈夫在家中工作多了，也不再像以前般飛得密，二人喜歡運動，丈夫會去上瑜伽堂，學習拉筋，也會一起打高爾夫，生活默契便是這樣形成。

▲ 9月演唱會名為「女人馨情」，她解釋「馨情」用國語讀也像「心情」，故演出會跟觀眾多交流心底話。

化粧：MOD - Crystal

場地：本地舞台

記者：陳家昌