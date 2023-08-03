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【轉換軌道】配音皇后移居日本迷上烘焙 考獲多項專業資格成烘培師

休閒消費 16:22 2023/08/03

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

配音皇后何錦華轉型做烘培師。

放低咗半年的《義助初創者起飛計劃》，我肥碌又搵到一個新目標喇！

此人無乜讀者會識，但背景極巴閉，正是上世紀八九十年代的配音皇后何錦華。

圈中稱為「華女」的何小姐，聲音百變，配乜都得，套套可以一人飾演N個角色，理所當然，主角一定佢配。

早年電影，為要慳錢快拍，兼部分女角廣東話唔純正，故多於拍完剪好才配音。

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「華女」配過邊個？犀利：鍾楚紅、關之琳、張栢芝、梅艷芳、王祖賢、張敏......俾佢配過的，粒粒紅星！

「華女」對香港電影圈的貢獻也極大，做大義工多年，為各工會獻身。

退休後，與丈夫移居日本，轉跑道，迷上烘焙，考獲多項專業資格。過程中，認識了不少日本高手，位位毫不吝惜，將一切手搓麵糰、造型技巧、餡料製作、烘焙理論、食材知識及如何運用等等，一一傾囊傳授。

「華女」經已退休，生活無憂，極之喜愛日本飲食文化，早前忽然奇想——可否將自己的學習經驗，與香港烘焙迷分享呢？此外，也可引領大家跟隨一眾日本高手學習呀！

基於不少人對到日本旅遊「發晒狂、發晒狂」，故「華女」決定開設「烘焙迷日本研習班」，望組香港團直接飛日本上課、參觀及旅遊。

撰文 : 曾智華

正能量 創業 烘焙 退休 文娛藝術 香港 日本

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