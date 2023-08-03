【違限聚令】職工盟擺街站　4人違限聚令罪成罰6,000元

▲ 黃俊宇、翁家文、曾浩源及林小薇（左起）被判罪成罰款6,000元。（陳曉欣攝）

職工盟屬會建築地盤職工總會10名成員，2020年5月在金鐘行人天橋擺街站派發防疫物資，被票控違反限聚令，早前4人不認罪受審，今（3日）於東區裁判法院被裁定罪成，須繳罰款6,000元。

被告曾浩源（43歲）、翁家文（46歲）、黃俊宇（22歲）及林小薇（25歲）各被票控1項參與受禁羣組聚集。控罪指，4人於2020年5月6日，在金鐘海富中心及政府總部之間的行人天橋，參與受禁群組聚集。同案6人已認罪，被判罰款4,000至4,500元。

裁判官王證瑜裁決時引述辯方爭議，街站是為了防疫而設，屬防疫規例豁免的範圍。惟裁判官指，若街站是作防疫用途，毋須播放「光復香港時代革命」、「工會戰線，抗爭之路」等錄音，並展示有「五大訴求缺一不可」口號等橫額；涉案地點人流稀疏，若要宣揚防疫訊息應在較多人的地方設街站；被告行使言論及集會自由時亦必須要遵守防疫措施，最終裁定4人罪成，各判罰6,000元。

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記者：陳曉欣