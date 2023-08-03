【新手爸媽】新手爸爸的3件注意事　育兒專家︰建立關係是教養成敗關鍵

▲ 新手爸爸要謹記3件小事，有助及早與BB建立良好關係。

恭喜你成為新手爸爸！抱住新生BB當然開心，那份被融化的感覺，相信爸爸們都畢生難忘。在照顧孩子的同時，有三件小事爸爸們在興奮以外，也要多加留意喔！

1. 照顧嬰兒的安全

新生兒非常脆弱，需要特別小心，特別是在睡覺時。確保他們平躺睡覺，避免在睡覺時被窒息或絆倒。同時，確保家中的所有嬰兒用品都符合安全標準，如嬰兒床、汽車座椅等。很多時候，新手爸爸媽媽都想跟孩子更親密，想同床而睡，這是十分十分危險，千萬不可嘗試。

2. 建立規律的日常生活

嬰兒需要有一定的規律，包括進食、睡覺和玩耍時間。建立一個穩定的日常生活節奏，可以幫助嬰兒更好地適應生活。也不要跟別的孩子比較，因為每人的成長進度不一，沒必要做得比別人好，也不必氣餒比別人慢。例給有些孩子很快戒夜奶，一睡到天光，有些到兩歲仍未戒夜奶。所以，所謂規律生活只適用於自己孩子需要。

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3. 與嬰兒建立良好的情感聯繫

嬰兒需要與父母建立良好的情感聯繫，這可以促進他們的身心發展。花時間與嬰兒互動，例如抱著他們、與他們說話、唱歌或玩耍等，可以建立親密關係，讓嬰兒感到安全和被愛。

溝通不在於言語，所以孩子在媽媽肚裏已經開始跟爸爸媽媽互動，建立關係由此起。不要忘記，親密關係是日後教養成敗的重要元素，所以建立關係跟照顧新生兒同樣重要。

最後，爸爸支援媽媽也是必須的，爸爸也要有足夠休息喔。

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作者簡介︰

3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），香港有品運動認證「6A品格教育」講師和NLP身心語言程式學執行師及教練，常受邀於小學主持家長講座和工作坊，推動正向親子關係。

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