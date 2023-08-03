【公務員招聘】新一輪公務員招聘考試明起接受報名　截止日期為8月17日

▲ 新一輪公務員招聘考試明起接受報名。（資料圖片）

新一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試（學位╱專業程度職系）明日（4日）起接受報名，有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士可報考，截止報名日期為8月17日下午5時。報考即看：【下一頁】

公務員事務局發言人提醒有意在短期內投考學位或專業程度公務員職位的人士，必須具備有效的綜合招聘考試成績，應徵者應把握時間參加此輪暫定於10月7日舉行的考試。

為吸納有志服務社會人士加入公務員行列，並讓青年更好地規劃未來事業發展，政府將會擴展投考需學士學位學歷要求公務員職位的資格至新學年升讀大學三年級（四年制學士學位課程）。因此，此輪考試將開放予持有大學學位、符合職位所需的專業資格的人士，或將於2023至24學年或2024至25學年畢業的大學生報考。

綜合招聘考試由中文運用、英文運用及能力傾向測試3張試卷組成。中文運用及英文運用測試不同等級的成績可由香港中學文憑考試，或其他訂明的公開考試中英語文科獲接納的等級成績替代，即在香港中學文憑考試或其他訂明的公開考試取得訂明的語文科等級成績的申請人，將不會被安排應考英文運用及／或中文運用試卷。

所有申請人無論過往曾否參加由公務員事務局舉辦或在個別局／部門公務員職位招聘過程中安排的《基本法》測試，都必須在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績，方會獲考慮聘用。《基本法及香港國安法》測試的成績永久有效。

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記者：黃穎津