【海洋公園】全新展館開幕　展出球蟒、二趾樹懶等動物喚醒公眾保育意識

▲ 海洋公園位於香港老大街的新展館「樹懶與好友」（3日）開幕。（曾耀輝攝）

海洋公園位於香港老大街的新展館「樹懶與好友」（3日）開幕，每日下午3點設有動物會面環節，包括2隻二趾樹懶、球蟒及金剛鸚鵡等；另展出多幅AI科技製成的動物「名畫」，冀遊客可了解保育的重要性。海洋公園公司行政總裁黃嗣輝期望，公眾不單只關注保育鯨魚，更要關注其他物種的生存環境。

2隻二趾樹懶分別是13歲及8歲，名為英木及Sonic，後者在香港出生，牠們是父子，園內另有兩隻二趾樹懶則是媽媽及妹妹；樹懶多吃樹葉及果實，行動遲緩以保存能量。館內同時展出7歲的蜜熊Aviv ，13歲男性綠金剛鸚鵡Alpha及23歲的女性藍黃金剛鸚鵡BonBon ，以及2條男性球蟒。

展館前身是澳洲歷奇，館內的南澳洲樹熊已運往至英國野生動物園，小翠鳥、小袋鼠則遷移至香港動植物公園。園方解釋遷移是為了相關動物與更多同伴一起生活。

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對於布氏鯨近日在西貢水域死亡，黃嗣輝表示，團隊對事件感到十分傷心及愕然，強調獸醫等解剖團隊日以繼夜工作，希望找出鯨魚死亡原因。

動物及保育部總館長祝效忠指，雖然園方雖曾與漁護署處理逾600宗鯨豚擱淺個案，不過大部分鯨豚被發現時已經死亡，希望經過今次事件園方及社會可了解鯨豚進入香港水域可如何應對，呼籲市民反思再有鯨魚進入本港水域時應否出海。他又指，園方初步已完成解剖及採樣，部分要送去海外化驗，預計需時最少數個星期才會有結果。

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記者：陳麗娜