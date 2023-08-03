【施政報告】特首晤三大基層社團　九龍社團聯會倡再放寬輸入外勞限制

▲ 三大基層社團代表今日下午和特首李家超會見。（戴朗希攝）

特首李家超續就施政報告舉行諮詢會，今日下午與三大基層社團代表會面。

香港島各界聯合會理事長蘇長榮指，就5大範疇，包括地區治理、房屋工作、青年工作等提交建議。蘇長榮引述李家超稱，會更深入拓展過去一年的工作成果，繼續推動經濟發展。

九龍社團聯會理事長徐莉表示，九龍社團聯會就6大板塊，包括房屋、醫療和人才，提出14項建議。九龍社團聯會提議再放寬輸入外勞計劃限制，以招攬更多勞動力，提升本港的服務和經濟發展。九龍社團聯會副理事長楊永杰則建議政府重建房屋階梯，包括重推夾屋及推出混合業權方式，助青年更易「上樓」。

陳勇促政府提高關愛隊資助

新界社團聯會會長陳勇稱，新社聯提交給李家超的施政報告建議書以「融入國家拼經濟 完善制度惠民生」為主題，認為政府需加快和加速發展新界，尤其北部都會區，以提供更多工作機會給市民。關愛隊方面，陳勇認為政府對關愛隊的資助不足，「如果要救火，都要有更多的水喉」。

被問到新社聯是否支持粉嶺高球會部分土地建屋的計劃，陳勇僅稱，支持政府的政策，按實際需要逐步去發展，以回應市民的需求。

▲ 香港島各界聯合會。（戴朗希攝）

▲ 新界社團聯會（戴朗希攝）

▲ 九龍社團聯會。（戴朗希攝）

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記者：戴朗希