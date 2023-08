【鬼咁多大屋】迪士尼人氣機動遊戲拍成電影　999隻猛鬼「魂集」真正乜鬼都有

迪士尼繼《加勒比海盜》(Pirates of the Caribbean)系列、《幻險森林奇航》(Jungle Cruise)後,再度將迪士尼樂園的人氣遊樂設施搬上大銀幕,今次輪到經典鬼屋「Haunted Mansion」拍成《鬼咁多大屋》。

全屋滿佈驚喜彩蛋

「Haunted Mansion」是迪士尼樂園最經典的遊樂設施之一,世界各地的迪士尼樂園都有各具特色的鬼屋,包括香港迪士尼樂園的「迷離大宅」,相信幾乎人人都玩過。

這次電影版演員包括有《洛基》(Loki)奧雲韋遜 (Owen Wilson)、《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)珍美李寇蒂斯 (Jamie Lee Curtis)、《自殺特攻》謝拉力圖 (Jared Lero)、《逃出魔幻紀:霸氣升呢》(Jumanji: The Next Level)丹尼狄維圖 (Danny DeVito)等。

幕後製作有金像級製作團隊大搞頂尖特效,同時搭建鬼屋場景以求真實感,更有多達50名演員扮演各式鬼魂,真正「乜鬼都有」!

向迪士尼樂園鬼屋致敬

其實《鬼咁多大屋》台前幕後不少人都與迪士尼樂園鬼屋甚有淵源。導演Justin Simien讀電影時曾在迪士尼樂園工作,一得閒就去鬼屋玩。

而美術總監Darren Gilford在大學時期,曾在迪士尼幻想工程部做實習生。身為三子之父的丹尼狄維圖,多年來陪小朋友玩鬼屋起碼有十幾次。在加州長大和生兒育女的珍美李寇蒂斯更應該是台前幕後最高紀錄保持者,玩鬼屋多達25次。

跟足原裝搭建

為求在大銀幕上準確重現迪士尼樂園經典鬼屋,製作團隊請來迪士尼樂園幻想工程師 全力協助,提供世界各地迪士尼樂園鬼屋詳盡細節,再集各家之大成,融合成大銀幕版本,既忠於原裝又加入搞鬼新意,更埋下大量彩蛋,讓鬼屋忠實Fans睇戲時金睛火眼逐一發掘。

為求真實感十足,導演堅持在片場搭建兩層高的鬼屋,由屋外、大閘,到屋內的客廳、飯廳、長廊、睡房、閣樓、地窖,全部跟足比例打造。

當中的色調、佈置、擺設,以至一幅畫作、一個門柄,以及各式嚇人機關設施也忠於原裝。甚至請來一位藝術策展人專責處理各式道具擺設。

珍美李寇蒂斯踏入拍攝場地也不禁驚嘆:「這不只是電影場景,簡直是藝術作品!」一切鉅細無遺,務求令觀眾有親身隨著主角進入鬼屋探秘的沉浸式體驗,一次過盡享睇戲兼玩機動遊戲的雙重娛樂!

電影中另一間鬼屋Crump House,以奧蘭多迪士尼樂園的鬼屋為藍本。這座歌德式石磚房子,帶法式和洛可可風格,別具特色。片中,亦有在新奧爾良實地取景拍攝,新奧爾良被稱為全美國最猛鬼的城市,十分配合電影主題。

50名演員扮演各式猛鬼

《鬼咁多大屋》有多達999隻猛鬼「魂集」,除以特效塑造一屋都係鬼的震撼場面,導演為求真實感,亦動用多達50名演員扮演各式猛鬼。

由《幻險森林奇航》和《加勒比海盜》金像特效化裝Joel Harlow親自操刀,為多個經典鬼角色設計造型,包括鬼新娘、木乃伊和終極惡鬼等。演員們每次要花上4小時大變身!

《天能》(Tenet)服裝設計Jeffrey Kurland今次大有發揮,由古代猛鬼到現代人角色一手包辦,年份跨越1700年至今,包括水晶球女鬼、鬼新娘、中古時代國王和王后、中國明朝王后、非洲戰士,以至驅魔團的靈媒、神父、教授等,每個角色各具特色注重細節,值得觀眾細意欣賞!

造型獨特、身穿高帽斗篷的「終極惡鬼Hatbox Ghost」,請來金像男星謝拉力圖演繹,透過動作捕捉和電腦加工處理,謝拉力圖完全融入角色之中,導演笑言:「唔講都冇人知謝拉力圖是Hatbox Ghost!」,觀眾們真的要落足眼力欣賞他入型入格「鬼上身」。

