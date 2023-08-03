【公務員】楊何蓓茵︰近期公務員招聘反應熱烈　投考海關督察人數較去年多1倍

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片）

政府為「搶人才」，六月起按需要，開放給大學三年級學生投考，成功應徵可獲有條件取錄，畢業後加入政府。公務員事務局局長楊何蓓茵今日表示，近來公務員招聘反應熱烈，其中，投考海關督察者較去年多近1倍。

楊何蓓茵在立法會公務員及資助機構員公事務委員會會議上指，今年有7600人投考海關督察職位，較去年增加近1倍；投考入境事務主任的投考人數，亦由去年的4500人，上升40%至6300人，楊何蓓茵認為數字反映措施有效，能協助政府網羅人才。

避免「因誤會而結合、因了解而分手」

經民聯立法會議員林健鋒關注公務員離職率高，認為當局要反思未能挽留人手的原因。 「很多公務員入政府後做才發現，很多事項都好死板。」楊何蓓茵回應指，各部門會與獲有條件取錄的大三學生密切聯絡，讓他們及早認識工作崗位，視他們如家人般，培養他們對部門的歸屬感，相信能避免雙方「因誤會而結合、因了解而分手。」

工聯會立法會議員黃國則表示，有工友反應，政府內部規管很嚴，「公務員手冊愈來愈厚」，關注當局會否考慮，為公務員制度拆牆鬆綁，讓他們有更大發揮空間。

楊何蓓茵稱，部門管理層在運用規條規管同事的行為操守時，要得到規條的精髓，即不要過分規管，但亦要做到規管原本想達到的目的，當局會繼續與部門首長溝通。

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責任編輯：趙居逸