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【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家

娛樂 22:00 2023/08/06

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前TVB新聞之花麥詩敏（Gloria）分享與未婚夫的甜蜜戀事。

前TVB新聞之花麥詩敏（Gloria）早前宣布於英國被求婚，這位準人妻離開工作了8年的主播崗位，事業和愛情路上都準備揭開新一頁。

麥詩敏跟TOPick分享與未婚夫的相識過程及甜蜜戀事，Sweet到爆！

【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播

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大學師兄妹

麥詩敏與未婚夫於大學邂逅，當時的他們是師兄妹關係，「我們是同一個House，在課堂上認識。我們在一起差不多9年，看看新階段可以如何一起走下去。」

她覺得：「他很有上進心、很愛錫我。我們都會有吵架的時候，會坐下傾談如何磨合和了解大家的期望，溝通很重要，世上沒有Perfect Match，需要互相遷就。」

【新聞之花】TVB主播離巢準備做人妻　麥詩敏：這八年，不容易

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520被求婚

未婚夫於今年520（5月20日）求婚，麥詩敏甜笑道：「他都算浪漫，例如他有為求婚精心計劃，令我很印象深刻和感動。」

她笑指「佢都呃得我幾透」，「真的是預計不到，他收藏得很好，整個旅程都沒有露出破綻，差不多到那時候才知道。」

問到想舉辦一個怎樣的婚禮？麥詩敏表示：「暫未有計劃，但想特別一點。」

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自言是事業型女性

即將成為人妻，她笑言：「步入另一個階段，我現在開始學習如何烹調食物，『捉住佢個胃』。」

她又指自己是事業型女性，「無論是否變了人妻，亦會以事業為主。我想試試不同的工種和行業，人生流流長，想接觸新事物及不斷學習。我不會停下來，很怕困在家。」

麥詩敏於今年有很多轉變，除了被男友求婚外，亦離開工作了8年的TVB。
她說：「其實兩者沒有關係，只係一個巧合。我本來也猜不到男朋友會求婚，種種轉變令今年成為我的人生轉捩點。」

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對健康執著

麥詩敏擁有健美體態，她直言：「我對自己的身材、健康都有要求。飲食方面都很健康，蔬菜是每餐必食，曾經試過不同的減肥法，如全素等，現在則覺得有多點蛋白質好像均衡一點。」

她續指：「我對健康很執著，煎炸食物、朱古力已很多年沒有吃，甜品、汽水都不喝不吃約十年。我是講究養生的人，幸好我不用忍口，因為我不喜歡吃太甜或煎炸食物。」

化妝：Yanzoo.makeup

場地：They Date Day Party

記者：梁樂欣

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