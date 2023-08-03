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【翹英結業】教商會轄下13間教育社　為家長苦主提供8月免費課程

社會 18:00 2023/08/03

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翹英教育轄下5間補習中心上周六（29日）突然全綫結業。（資料圖片）

翹英教育轄下5間補習中心上周六（7月29日）突然全綫結業，引起大批家長追討預繳多月甚至全年學費。教育中心商會今（3日）公布，轄下13間教育中心，向受事件影響的家長苦主提供8月的免費課程。

教育中心商會今於社交平台發文指，有關事件對家長造成金錢損失外，亦造成生活上的影響，因此轄下13間教育中心，將會向受事件影響的家長苦主提供8月的免費課程，並指各教育中心所提供的支援均有所不同，呼籲家長自行聯絡各校，了解有關詳情。會方亦表示，會繼續密切關注事件的進展、為教育業界作出貢獻。

另外，會方亦於昨日（2日）發表聲明表示，翹英結業事件屬個別例子，並不代表整個私營教育界存在類似問題，並呼籲家長及學生對私營教育界保持信心，冀政府能夠加強監管，保障學生及家長權益，令行業健康發展。

詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：梁凱婷

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