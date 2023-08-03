  • 32°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 19:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【工業意外】18歲仔為救同事墮深洞半身癱瘓　父親泣訴：不知以後日子要怎樣過

社會 17:53 2023/08/03

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

沙頭角污水處理廠早前發生工業意外。

沙頭角污水處理廠早前發生工業意外，3名工人從約5米高墮下，其中1人疑因救助同事致脊骨嚴重受傷，下半身失去活動能力。

工業傷亡權益會表示，今年18歲的工人朱煒傑入職沙頭角污水處理廠僅數月。事發時他正在搬運建築材料，忽然聽到有人大叫救命，查看時發現一位同事不慎跌進井口，並用雙手苦苦支撐着木橋板，避免跌下地牢。

朱煒傑與另一名工友立即上前援助，惟懷疑因木板承托力不足，3人一同墮下約5米深的地牢。由於朱煒傑有時需進行搭架工作，當時他正身穿安全帶，跌下地牢時，安全帶的扣位壓着他的脊骨，以致部份脊骨移位，脊骨嚴重受傷，神經受損以至於下半身失去活動能力，至今仍須留院接受治療。

工業傷亡權益會指，朱煒傑父親為照顧愛子，至今一直請假沒有上班，每天到醫院陪伴兒子為他打氣。如果朱煒傑將來無法自理，要請人照顧或者入住院舍，護理方面將會是一筆沉重的開支，假如需要尋求公立醫院以外的治療，費用亦未必是朱家可以承受得起。談起朱煒傑的傷勢，朱爸爸時常忍不住淌淚：「想不到他這麼年輕就受了重傷，如果不能好轉，真不知道以後的日子要怎樣過。」

TOPick診症室
【TOPick診症室】捱夜飲酒會傷肝？食豬肝可「以形補形」？ 醫生揭5大肝臟迷思

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【火警】大埔三門仔對開海面漁船起火　8人棄船逃出生天
今日 15:09
【火警】大埔三門仔對開海面漁船起火　8人棄船逃出生天
【珍惜生命】將軍澳茵怡花園女子墮樓　胞姊報案惜當場不治
今日 15:36
【珍惜生命】將軍澳茵怡花園女子墮樓　胞姊報案惜當場不治
【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
今日 16:58
【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
【鯁喉意外】石硤尾老翁午餐鯁喉　昏迷送院搶救
今日 17:20
【鯁喉意外】石硤尾老翁午餐鯁喉　昏迷送院搶救
【翹英結業】教商會轄下13間教育社　為家長苦主提供8月免費課程
今日 18:00
【翹英結業】教商會轄下13間教育社　為家長苦主提供8月免費課程

你可能感興趣

【火警】大埔三門仔對開海面漁船起火　8人棄船逃出生天
今日 15:09
【火警】大埔三門仔對開海面漁船起火　8人棄船逃出生天
【珍惜生命】將軍澳茵怡花園女子墮樓　胞姊報案惜當場不治
今日 15:36
【珍惜生命】將軍澳茵怡花園女子墮樓　胞姊報案惜當場不治
【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
今日 16:58
【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
工業意外 沙頭角 癱瘓

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【公屋靚裝】港媽獲派樓齡40年380呎舊公屋　15萬改造露台變溫馨小花園
16:38 2023/08/02
【公屋靚裝】港媽獲派樓齡40年380呎舊公屋　15萬改造露台變溫馨小花園
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
13:56 2023/08/01
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
【抗癌勇士】抗癌4年移植爸爸骨髓不果　7歲童慶生後家人忍痛拔喉離世
11:12 2023/08/02
【抗癌勇士】抗癌4年移植爸爸骨髓不果　7歲童慶生後家人忍痛拔喉離世