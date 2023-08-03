【工業意外】18歲仔為救同事墮深洞半身癱瘓　父親泣訴：不知以後日子要怎樣過

▲ 沙頭角污水處理廠早前發生工業意外。

沙頭角污水處理廠早前發生工業意外，3名工人從約5米高墮下，其中1人疑因救助同事致脊骨嚴重受傷，下半身失去活動能力。

工業傷亡權益會表示，今年18歲的工人朱煒傑入職沙頭角污水處理廠僅數月。事發時他正在搬運建築材料，忽然聽到有人大叫救命，查看時發現一位同事不慎跌進井口，並用雙手苦苦支撐着木橋板，避免跌下地牢。

朱煒傑與另一名工友立即上前援助，惟懷疑因木板承托力不足，3人一同墮下約5米深的地牢。由於朱煒傑有時需進行搭架工作，當時他正身穿安全帶，跌下地牢時，安全帶的扣位壓着他的脊骨，以致部份脊骨移位，脊骨嚴重受傷，神經受損以至於下半身失去活動能力，至今仍須留院接受治療。

工業傷亡權益會指，朱煒傑父親為照顧愛子，至今一直請假沒有上班，每天到醫院陪伴兒子為他打氣。如果朱煒傑將來無法自理，要請人照顧或者入住院舍，護理方面將會是一筆沉重的開支，假如需要尋求公立醫院以外的治療，費用亦未必是朱家可以承受得起。談起朱煒傑的傷勢，朱爸爸時常忍不住淌淚：「想不到他這麼年輕就受了重傷，如果不能好轉，真不知道以後的日子要怎樣過。」

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記者：黃穎津