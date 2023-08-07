【陰目偵信】周家怡爆保錡「求包養」　譚旻萱認氣場勁郭思對ERROR招架不住

由人氣男團ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、吳保錡（保錡）﹑郭嘉駿（193）及女主角周家怡、譚旻萱和郭思主演的電影《陰目偵信》即將上映。

當中講述ERROR四子各有不同能力，幫人解決奇怪靈異的問題。戲中三位女主角周家怡、譚旻萱（Mandy）、郭思則因要維護自己的住所平安樓，故尋求ERROR四子幫助，並展開一幕幕靈異事件。

周家怡、Mandy和郭思接受TOPick專訪分享拍攝點滴，作為大師姐的家怡和郭思均表示對ERROR「投降」招架不住，唯獨自認夠「Man」的Mandy指自己氣場夠大，故他們作弄不到她。

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郭思被爆紅經常被恰 Mandy認氣場大

當中郭思被爆是「被恰王」，她說：「除了阿Dee外，因為他太忙，是主角太多戲份 ，我經常見不到他，所以他就沒有參與一腳。其他人就甚麼玩笑都開在我身上，別人是出氣袋 ，我就是出玩笑袋，不過我知道他們都是玩玩而已。」

Mandy則與阿Dee較多對手戲，並大讚對方是十分專業的演員：「阿Dee很認真，又會帶着我做戲，所以整件事合作得很舒服。」

不過戲中其中一場談到阿Dee幻想與Mandy親近，二人貼得很近，對此Mandy表示沒有絲毫尷尬的感覺。

Mandy說：「可能我較Man底 ，我做甚麼都很爽，當時導演問可否再近多點，我完全沒問題 ，可能因為我這樣，所以他都會舒服點，不會怕我會怎樣亂想 ，這樣大家亦會拍得更舒服。」

▲ 左郭思﹑周家怡﹑譚旻萱（陳慧安 攝）

家怡透露角色神秘 對ERROR「投降」

家怡則透露在戲中角色很神秘，自言是解開迷團的人，並指今次的演出特別多CG特效，以前很少機會拍這類型的戲，故感覺很有趣，可以有很多幻想空間。

談到ERROR四子對家怡都非常有興趣，盼下次再合作望有感情線，非常受歡迎，對此家怡笑言對他們招架不住，更大爆保錡曾問她可否「包養他」，令其哭笑不得。

她笑說對着他們「投降」：「他們很黑人憎，經常說些令我不知怎樣回答，我平時都可以招架到，但對着他們完全招架不住 ，真的很好笑。」

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眾人選拍檔

既然眾人與ERROR合作相當愉快，問到她們又會選擇那位成員再當拍檔？家怡指與肥仔最熟，大家能夠談天說地； Mandy指與戲中一樣專一選擇阿Dee。

郭思則笑說「如果要選保錡，我條命好苦」：「 我都會選阿Dee，他很像在戲中沒有與我對話，肥仔也好，沒有笑我。」令全場笑爆嘴！

▲ 三人再選ERROR做拍檔。（陳慧安 攝）

各有靈異經歷

這套戲有關靈異事件，雖然拍攝時非常順利，惟現實中家怡﹑Mandy和郭思均表示曾遇上靈異經歷，令她們十分難忘。

家怡憶述曾與女友人一起到台灣，當時入住那間酒店時已覺設計十分奇怪，全因在門口有個Tatami凹入去 ，感覺很像有人坐了下去。

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她續說：「當我睡覺時聽到鏡櫃旁有些聲音，再看過去有個人影，初時我以為是我朋友，還對她說可以開燈，自己還未睡。之後我再叫她，仍是沒有回應，突然她在另一邊問我甚麼事，我就知『出事』。我之後不敢再望並開燈，當我睡覺時就說：『我只睡一晚，不要弄我同現身 』，幸好最終沒事。」

郭思指有一次在日本工作，當時入住一間很舊的酒店，房間佈置很恐怖：「記得我落妝洗臉時，感覺到有人捉了一下我大臂，當時因為得我一個人在房間，我很冷靜對自己說可能工作了一整天只是抽筋而已，最後都逼自己睡，扮沒事發生，其實心裏很驚，因為感覺太真實。」

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孟蘭節「出事」

至於Mandy的經歷就撞正孟蘭節，透露自己當時不知為何半夜兩三點出街，並指遇上動物的靈魂 ，亦是她首次的靈異經歷。

Mandy自言那次經歷很難忘：「我在街上聽到一把叫聲，那把叫聲我是從來沒有聽過，是一種貓科動物踩樹葉的聲音，而且，當時我完全看不到附近有一隻實體動物，所以我覺得是動物的靈魂。」

訪問中家怡、Mandy和郭思都表示與ERROR合作笑聲不絕，相信觀眾看到他們的演出時必定能感受到其笑彈。

髮型：Vincent Yeung（周家怡）、Chris Cheng（譚旻萱）、larry ho@aveda ilcolpo（郭思）

化妝：江中平化妝室（周家怡）、 Zoe Fan（譚旻萱）、Melody Chiu（郭思）

服裝：@frapbois_official @i.t_too（周家怡）、COS（譚旻萱）

首飾：DIOR（譚旻萱）

場地：灣仔英皇駿景酒店25樓The Crown

記者：陳曉柔

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