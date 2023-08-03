【兜搭按摩】涉街頭兜搭男子按摩搶金鏈　5內地男女認盜竊囚10至14個月

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五旬內地女子於街頭兜搭3名60至89歲男子進行按摩，事主被帶到大廈進行按摩期間被搶去價值逾1.7萬至3萬的金頸鏈。及後途人發現兩名女子於街頭經常在長者身旁徘徊，見疑下報警。涉案5名內地男女被捕，今（3日）於東區裁判法院分別承認盜竊等共3罪，4人被判監14個月，1人被判監10個月。裁判官指本案涉及掠奪和伙同犯案，各被告以按摩為由盜取事主財物，行為可恥及有預謀。

5名被告均以訪客身份由內地來港，分別依次為劉英紅（52歲，公司經理）、方明香（52歲，農夫）、李雲祥（54歲，公司經理）、黃發勝（51歲，地盤工人）及李紅（52歲，退休人士）。李今承認1項盜竊罪，其餘4名被告承認2項串謀盜竊罪。

裁判官判刑指，各被告是以訪客身份來港屬本案嚴重之處，本案亦涉及掠奪和伙同犯案，各被告以按摩為由盜取事主財物，行為可恥且有預謀。裁判官考慮到被告認罪，就2項串謀盜竊罪判首4名被告監禁14個月，另就盜竊罪判李監禁10個月。

案情指，2023年3月4日下午，67歲陳姓男事主離開香港仔湖南街公廁時，劉以50元兜搭陳進行按摩，陳遂跟隨劉到附近的1棟大廈，兩人到達後，方突然從後搶走陳身上價值2萬元的金頸鍊後與劉逃走。

同年4月4日早上，89歲高姓男事主在紅磡蕪湖街被劉兜搭以150元進行按摩，高跟隨劉前往1棟大廈，到達後方突然出現並從後抱着高約30秒，高在兩人離開後發現其價值3萬元的金頸鍊不翼而飛。

同日下午，60歲郭姓男事主於馬鞍山欣安邨附近巴士站被李及1名不知名的女性，以150元兜搭郭進行按摩。兩人隨後替郭按摩時，搶去其逾1.7萬的金頸鏈後逃去。

途人翌日於馬鞍山恆安商場吃早餐時，發現方及劉在一些長者身邊徘徊，李、黃則與兩人分開行動，途人認為方及劉是妓女，於是向警方報案。

警方到場後截獲4名被告，發現方及劉正被通緝，在翻查閉路電視及八達通紀錄等調查後，發現各被告與上述盜竊事件有關，並發現劉、李及方、黃分別為夫妻。各人在警誡下否認干犯控罪，並聲稱來港觀光。警方搜屋過程中再逮捕李，李在警誡下亦聲稱來港觀光。

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記者：梁錦麟