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【颱風襲日】本港最少3團在沖繩　縱橫遊料自由行客或滯留至8月6日

社會 18:48 2023/08/03

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本港最少2個旅行團滯留當地，縱橫遊本周取消2團（iStock圖片）

熱帶氣旋「卡努」吹襲日本沖繩，本港最少3個旅行團正在當地，合共74名團友全部安全，當地曾停電近24小時，團友入住的酒店附近便利店食物被搶購一空，僅能以飯團充飢。另有旅行社宣布取消本周前往沖繩的旅行團，涉及50名團友。

東瀛遊現時有3個旅行團在當地旅遊，執行董事禤國全今日（3日）表示，旅行團分別於上月28日、29日及30日由本港出發，其中兩個團合共52人，原定於8月1日及2日離開，獲安排乘坐明日（4日）的航班回港，餘下的旅行團則可按計劃今日回港。

禤國全形容「卡努」圍繞沖繩移動，導致當地大規模停電情況罕見，旗下酒店所在區域本周二（1日）晚上約8時一度停電近24小時，需依靠後備發電機渡過黑夜，惟電量於翌日早上耗盡，當區8月2日晚上約7時才恢復電力。

至於膳食方面，由於鄰近便利店食物被搶購一空，因此酒店在停電期間只能製作飯團，供住客充飢，直至今早才全面恢復早餐供應。

東瀛遊隨即安排停電當日的酒店費用全免，免費延長住宿服務，並退還部分受影響的景點入場費及膳食費。

縱橫遊指，現時沒有旅行團滯留沖繩，已取消本周2個旅行團，涉及50人；不過自由行旅客則有機會滯留至8月6日。

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記者：陳麗娜

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