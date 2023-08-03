【食米價格】印度禁止出口部分白米　米商：入口價已升5至10%惟對市民影響微

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印度上月起禁止出口部分種類白米，路透社早前也引述消息指，有泰國及越南有食米出口商計劃加價，正重新談判8月涉及約50萬噸食米的銷售合約。

香港米行商會理事長陳建年表示，香港基本上沒有進口印度白米，港人食用香米為主，相信影響非常少，而現時泰國及越南的香米出口商報價與以往沒有太大分別，屬於正常浮動；他認為重新談判的銷售合約也未必涉及香港，尤其香港只是他們很細的出口市場，強調香港米源充足，零售價暫時不會有大變動，市民不用擔心，呼籲勿因此而囤積食米。

大米入口商李豐年稱，本港一般家庭均食用香米，印度此舉料只會影響使用白米的飲食業界，又指香港實際很少入口印度米，即使白米也多來自越南，但據其了解，有部分白米出口商因印度禁出口而提價，食肆本月進口白米的價錢已升5至10%。他並強調，香米供應很充足，價錢未見大變動，米商重新談判的合約也主要涉及世界大米市場，即大盤，主要非供應香港，市民不用擔心米價，也不用囤積食米。

本身是註冊食米進口商的香港餐飲聯業協會會長黃家和就指，香港食肆較多使用來自越南、泰國或中國的白米，惟印度米產量全球第一，其禁止出口會直接影響全球供應量，有泰國、越南的出口商已坐地起價，而暫時白米價錢錄輕微上升，約升5至10%。他料，白米入口價短期波幅會較大，若措施維持多兩周，升幅或達15至20%，食肆亦一定會將加幅轉嫁予市民，不過難料政策持續多久，對食肆或顧客的實際影響也較難預計。

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記者：黃小冰