【防罪聯盟】蕭澤頤籲市民提醒身邊人提防受騙　「你同我都可以是Hero」

▲ （右）警務處處長蕭澤頤呼籲市民可向身邊人分享防騙資訊。（楊佩瑩攝）

今日（3日）舉辦新界北防罪聯盟嘉許禮，並向聯盟成員送出嘉許狀。新界北總區去年10月正式開展「新界北防罪聯盟計劃（Project HERO) 」，至今已獲得37間企業及機構支持，包括日本城、中石化油站、香港駕駛學院等；已舉辦36場防騙資訊講座，累積近8,000名聽眾，更透過聯盟成員派發超過20萬張防騙宣傳單張。

嘉許禮由警務處處長蕭澤頤、新界北總區指揮官曾正科、新界北總區副指揮官、各警區指揮官，以及一眾區內撲滅罪行委員會主席作主禮嘉賓。蕭澤頤於致辭時表示，今次嘉許禮除了表揚一眾聯盟成員的貢獻及感謝各界支持外，更希望鼓勵更多機構加入成為hero，讓更多企業及機構了解「防罪聯盟」的概念，將防騙資訊帶入屋。他稱「你和我都可以是Hero」，呼籲市民可向身邊人分享防騙資訊，實踐「全民防罪•守護萬家」的理念。

香港2021年有約1.9萬宗騙案，2022年則有約2.7萬宗，升幅超過4成。蕭澤頤透露，正和一個院線相討，在播放電影前，加插防騙廣告，希望達到「你唔想睇我都要你睇，大家會記入腦」的效果。蕭澤頤分享，早前自己開車經過隧道，正等聽世界盃比賽賽果，突然聽到小心天雨路滑的廣播，雖然當時心想「我想聽結果，你阻一阻我」，但後來覺得這是個好方法，「你唔聽我都要你聽」。於是與運輸署合作，在隧道進行「植入式廣播」，其中包括内地官員廣告。他又說「內地官員不會直接打比大家，日後聽到任何聲稱內地官員的電話，即刻可以收線，最終如果真有什麽事，你來找我」。

▲ 新界北總區防罪科總督察黃長興。（楊佩瑩攝）

新界北總區防罪科總督察黃長興稱，新界北總區今年頭5個月錄得超過3,800宗詐騙案，當中網購騙案佔3成，其餘一般以投資、求職和電話騙案爲主，4種騙案佔區內超過一半騙案。現今社會資訊氾濫，大家未必會留意防騙資訊宣傳，可能會讓騙徒更早一步找到你。

很多聯盟成員今年4至6月加入，未來會陸續推出不同宣傳工作，進行一至兩周密集型宣傳。又表示宣傳不會影響前線員工運作，一般都會在門市收銀處派發傳單或在餐廳範圍張貼海報和傳單等。

網購騙案受騙原因是有「著數」，很多市民不懂分辨賣家的真假。因此，防騙傳單上會利用一些疑問句，用一些大家有共鳴的話，如「想買演唱會飛？」等，引起市民關注。單張上亦會有QR core讓市民掃描，提醒市民如何辨別真假賣家；有市民反映自己在社交媒體看到宣傳後，才避免受騙；有Hero聯盟成員稱顧客反應正面。未來新界北總區將會為一些聯盟成員量身定做傳單，吸引不同群體的顧客閲覽。

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記者：楊佩瑩