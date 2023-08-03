【烏托邦浩劫】導演藉災難片反映社會問題　李炳憲：刻劃人性最好看！

▲ 《烏托邦浩劫》日前在首爾舉行首映。

借災難寫人性的韓國災難片《烏托邦浩劫》，繼入圍多倫多國際電影節後，再入圍西班牙錫切斯國際電影節及美國夏威夷國際電影節，並在日前在首爾舉行韓國首映，導演嚴泰和率領全體主角李炳憲、朴敘俊、朴寶英、金先英、朴持厚及金度允齊出席。

電影以首爾一場世紀大地震揭開了序幕，劇情聚焦在災難發生後唯一僅存的一棟大廈「皇宮豪園」成為最後的烏托邦，倖存的住客卻要面對生死抉擇。戲中所有演員都是災民，各自有不同身份與任務，亦有各自要隱藏的秘密與陰謀，最終交錯成劫後求生的人性考驗。

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▲ 李炳憲

是寫實劇情片

眾人分別在首映禮上分享拍《烏托邦浩劫》的感受，李炳憲稱：「我很久沒看到這樣暗黑的劇情片了，所以當我第一次看到這個劇本時，我覺得很新穎。我也認為這部電影刻劃不同人物面對特殊情況時表現出來的人性，會非常好看！」

他並點出《烏托邦浩劫》並沒單純而極端善或惡的角色設定，而是善惡共存的人物，極度貼近社會真實與人性真面目。導演嚴泰和也強調：「《烏托邦浩劫》其實是一部寫實的劇情片，不是科幻片。」

導演同時希望觀眾明白《烏托邦浩劫》與其他有類似背景的災難片，有本質上的區別，就是沒完全脫離韓國現況，當中對韓國樓市買賣作批判：「住屋問題是很有趣的題材，但當我進一步研究如何更好地掌握住屋這個議題時，就出現一些離不開當前韓國現實的部分。韓國發展很快，有正面的優勢，但也有負面的副作用。我想藉這部電影思考住屋在韓國社會到底意味著甚麼。」

▲ （左起）朴敘俊、朴寶英、李炳憲。

高溫下穿厚衣演戲

當被問到拍攝本片時的最大困難，李炳憲竟回答：「最困難的部分是在高溫熱浪中穿厚衣扮作在嚴寒！」

朴敘俊也附和：「除了溫度高之外，要好好演繹這個以守護家人為目標的角色，我也感到壓力。但也不算太困難，因為導演為我們準備了非常有真實感的佈景，包括主要的大廈場景與周圍的頹敗環境，對我能專心入戲有很大幫助。」

▲ 《烏托邦浩劫》

朴敘俊表示，兩年前已完成拍攝，現在才第一次在大銀幕上看到自己這部電影，覺得很有新鮮感。也因為以觀眾角度去觀看電影，朴敘俊才發現幕前跟朴寶英的夫妻戲份實在不夠多，令他大嘆可惜！而戲中刻劃兩人的夫妻關係，也令他感到傷感和心酸。

女主角朴寶英也同意，災後求生的劇情沒有讓她跟丈夫很親密：「雖然對於想看到我們談情說愛、卿卿我我的人，可能會感到不滿足；但是我卻因為成功展現了現實夫妻的樣子而很有滿足感。如果有機會，希望可以在下一部作品能把『卿卿我我』的溫馨一面呈現給大家。」

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