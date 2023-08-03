【開心香港】科學園明起一連10日辦「開心香港」市集　首推「掌靜脈」支付

▲ 科學園明起一連10日辦「開心香港」市集

為響應特區政府的「開心香港」系列活動，香港科技園將於明日（4日）至13日，舉辦「開心香港」市集，雲集逾60間園區創科公司，提供超過180款本地創新製造的科技產品。園方亦推出全港首個HKSTP pay 「掌靜脈」支付，市民可感受「一掌即付」的新購物體驗。

香港科學園聯同60間園區創科公司，將於明日起至13日，舉辦「開心香港」市集，並結合園區科技，市民可體驗逾180款本地創新科技產品，如無創葡萄糖監測手錶、具跌倒偵測及智慧感光的智能優仗等，產品涵蓋綠色科技、醫療科技、食品科技及智慧生活等。

屆時市集設有STEAM及藝術工作坊，包括3D打印技術製作的抗菌鑰匙扣及幼童教育用機械人等科技，亦有「創新環保洗手片劑製作工作坊」，負責人史先生表示，該手工清潔片不含化學成份，且無色無味，患有濕疹或皮膚敏感的人士均適用。

他又指，市民在製作清潔片時，可按個人喜好加入不同香味和顏色，完成後便加入350毫升水，等20分鐘後清潔片會完全溶解於水分，便可用於清潔雙手及消除油漬。而清潔片的起泡劑是由椰子油提煉而成，比一般洗手液具有更滋潤的保濕成分。

園内10間餐廳將與園區食品科技公司合作，推出超過20款「開心香港」餐單，每款食材均有創科元素，如使用納米氣泡技術飼養的鯇魚、仿豬肉烹調的水餃及甜酸咕嚕肉等。市民凡惠顧指定精選美食。可憑正本收據換領期間限定「開心香港」@科學園特別版卡樂B薯片或益力多乙份，數量有限，送完即止。

另外，市集設有「笑sing發電站」及「Sile Spot笑點」收集處，目標是10日内收集10萬名市民的笑容，並透過「笑sing發電站」的喇叭收集笑聲，再用AI聲音技術，編制成一首專屬香港市民的「快樂頌」。

科學園亦於市集推出全港首個HKSTP Pay「掌靜脈」支付，感受「一掌即付」的購物新體驗。市民可由7月24日起，下載香港科技園應用程式，並登記成為新用戶及在園區指定地點使用HKSTP Pay付款，便可享用95折優惠。

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記者：李芷玲