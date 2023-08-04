【臨終照顧】「安寧頌團隊」為晚期病人提供身心靈照顧　充當病人家屬中間人助走「最後一程」

▲ 賽馬會安寧頌團隊介紹透過醫社合作提供臨終照顧服務。(陳展棋攝)

港島東聯網於2016年成立「安寧頌計劃團隊」，透過與聖雅各福群會及香港復康會合作，為60歲或以上患有晚期癌症以及慢性器官衰竭、例如心臟衰竭、腦退化的病人，並且預期壽命少於12個月的患者，提供醫社合作的支援服務。計劃除了有醫護圑隊負責病人的醫療需要，非政府機構亦會派出個案經理，跟進病人的身心靈照顧需要，包括家居護理、症狀管理教育及情緒輔導等。

團隊成立至今，共為985名病人提供過服務，平均每年有200名病人加入計劃。參與計劃並離世的554名病人當中，每人的住院日數較醫管局整體數據減少17日、入住深切治療部的人均住院日數及到急症室求診的人均次數，均減少0.2日及0.5次。

提高家人照顧病人信心 減少「衝急症室」

領導計劃的東區醫院內科顧問醫生繆佩玲表示，晚期病人的家人於照顧上面臨不少壓力，團隊透過個案經理及護士處理病人身體輕微的不適，強化照顧者為病人提供適時的照顧的信心，可減少「衝急症室」或者不停找醫生的情況。

「安寧頌計劃」其中一個服務範圍是為病人作好臨終的預設安排，包括設立預設醫療指示。繆佩玲指，不少病人可能心裡有數自己的情況，不過難以啟齒與家屬提出意願，因此第三者提供協助顯得重要。她指，要與病人討論晚期照顧並不是醫護人員專長，透過社工等專業人士協助，可以彌補醫護人員不足。



團隊可以與病人建立關係，一定要有關係，先可以傾到敏感性題目。 內科顧問醫生 繆佩玲

家屬不忍中止洗肚「做殺手」 個案經理介入後了解長者心意

參與計劃的呼吸科護士周文俊指，家人及病人於預設醫療指示中的想法會有差別，團隊可以行多一步作出解釋。團隊舉例，曾有末期腎衰竭婆婆希望中止「洗肚」，惟家屬不忍「做殺手」，堅持換洗肚水，經個案經理介入，家屬終了解長者心意，婆婆最終安詳離世。

屋企人唔捨得，叫佢話唔洗肚，咪即係好似殺手咁；但婆婆真係覺得係時間到，真係好想停。團隊與病人及家屬坐低傾，婆婆係一次入院時情況較差，家人最終不堅持繼續洗肚，婆婆最後於數日後安然離開。 腎科顧問護師何巧嬋

大部分醫療指示爭拗因口頭講述意願

政府即將於今年內提交預設醫療指示草案，為病人臨終時急救等醫療程序提供更清晰的法律指引。繆佩玲指，家屬就病人治療出現爭拗大多是源於口頭講述意願，較少情況出現於已簽署指示的病人，因此團隊鼓勵病人簽署，亦會詢明清楚家人的數目，以確保向每一位家屬講解清楚病人的意願。

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記者：陳展棋