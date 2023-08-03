【創科發展】叮叮科創伙麻省理工辦科創大賽　入圍作品有機會於M+展出

▲ 叮叮科創總經理張永恒。（陳梓蔚攝）

電車公司2年前成立姊妹公司「叮叮科創」，盼透過創科教育將電車概念推廣至下一代，現正與麻省理工學院香港創新中心合作，舉辦首屆「叮叮科創大賽」，邀請中學生以「電車現代化」為題提交見解和計劃書，入圍隊伍的作品將有機會在M+博物館展出，而勝出學校更可獲一個月電車車身廣告。

電車有逾百年歷史，常予人懷舊的感覺，雖然與創科聽起來「風馬牛不相及」，但2年前卻成立了姊妹公司叮叮科創，希望透過創科教育，讓下一代有更多STEAM教育，同時接觸電車文化。

叮叮科創總經理張永恒透露，電車在新一代的印象中愈來愈模糊，「我們曾向新界的學生推廣電車，發現部分年輕人以為電車是輕鐵。」為避免香港製造的電車失卻背後文化，叮叮科創盼透過STEAM教育接觸學生。

叮叮科創現時有3方面課程，分別與麻省理工學院香港創新中心、科大、資優教育專家合作設計，教授設計思維、元宇宙構建和AI；每個課程均時長20小時，均會由認識電車開始。

以元宇宙課程為例，學生在了解電車製作過程後，需先應用繪圖軟件Blender製作電車的3D模型「練手」，熟習軟件操作後，再按校方或機構要求，製作出指定的「元宇宙」。「曾有學校要求透過『元宇宙』，記錄校史中輝煌時刻……課程的目的並不在於強迫學生喜歡電車，而是在增值的過程中接觸電車的歷史，最後喜不喜歡是學生自己的決定。」

除了以上3項課程，叮叮科創正與科大和麻省理工學院合作，舉辦首屆「叮叮科創大賽」。現正就讀中二至中四的學生可以組隊參賽，活用AR、VR、AI等技術，自擬主題並就「電車現代化」、公眾與電車之互動等議題，提出改善方案和計劃書。

入圍隊伍或可有機會將作品於西九文化區M+學舍展出，勝出隊伍除有證書和1萬元獎金外，所屬學校更可享一個月電車車身廣告。比賽8月18日截至報名，詳情按此。

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記者：陳梓蔚