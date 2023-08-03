【ChatGPT】至少6間大學出資供師生免費用ChatGPT　理大教師可兼用圖文轉換程式

▲ 理大同時向教學和臨床人員免費提供有文字圖像轉換功能的GPT-4應用程式。（資料圖片）

本港至少6間院校已購入人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT使用權，供師生免費使用，包括科技大學、恒生大學、嶺南大學、理工大學、城市大學,以及今日（3日）宣布消息的香港大學，部分大學設使用上限，當中理大表明向教學和臨床人員免費提供有文字圖像轉換功能的GPT-4應用程式。同時，多間大學均要求學生在完成作業時使用ChatGPT須註明出處，不准「照抄AI」。

科大搶先宣布推自家版本ChatGPT 恒大、城大跟隨

科技大學及恒生大學早前已率先宣布推出自家版本ChatGPT，分別於6月及9月起供師生使用。其中科大於5月宣布購入ChatGPT 3.5版本使用權，每名用戶每次最多可發出20次指令（prompt），每月可用最多50萬個token（權杖或詞元）。科大表示，學院可制訂使用生成式人工智能指引，完全不設限制，或禁止或限制學生使用的工具，並要求學生註明使用AI生成的內容。

恒大校長何順文則於上月宣布，9月起全校師生可以免費使用恒大版Chat GPT，透過自家平台推出以保障師生私隱，並於稍後發布使用指引，將要求學生交功課時列明自己問過什麼、產生了什麼答案等。

嶺大或要求學生提交「提示清單」 列明AI生成內容

嶺南大學候任校長秦泗釗日前在校網撰文，稱「嶺大決定接受ChatGPT」，宣布已為全校購買ChatGPT許可證，現正探索評估學生作業和支援學習的新方法，指其中一個挑戰是重新設計考試和測試的工具，以評估學生學習進展。他亦已指示嶺大商學院在下學期通識教育課程開設AI生成內容（AIGC）課程，其他院系教授亦須決定並明確規定學生何時可以、何時不可以在作業中使用ChatGPT，提及有可能新增要求學生提交一份「提示清單」，交代其課業和論文哪些內容源自ChatGPT。他同時表示嶺大將大力發展數據科學。

理大師生每月限用50萬詞元 教學和臨床人員可用GPT-4

理工大學今回覆表示，本月1日起已為師生免費提ChatGPT及Microsoft Bing Chat，每人每月配額50萬個token；教學和臨床人員亦可每人每月使用最多10萬個token的文字轉圖像（text to image）和圖像轉文字（image to text）GPT-4應用程式。而理大經內部諮詢後制訂並發出了指引，為學生在學習及評核過程中使用GenAI提供準則，已於4月底生效。理大將根據首3個月使用情況再審視日後使用方案。

城大則說，將於新學年推出「城大版GPT」（CityU GPT Chatbot）供師生使用，校方指，程式運行於Microsoft Azure OpenAI上，將為師生提供安全平台以支援教學和行政工作，平台亦符合城大網絡安全要求。城大已於4月向全校教職員和學生發電郵，就使用ChatGPT提供指引，教職員可靈活地按其課程及課業性質，決定是否容許或完全限制學生於課業上使用ChatGPT，而使用程度將由教職員按評估後自行決定，教職員需向學生解釋有關使用ChatGPT的安排。

港大限學生每月發出20個指令 用軟件檢測功課抄襲度

至於港大今宣布，新學年將為學生免費提供包括ChatGPT在內多項生成式AI工具，惟限制學生每月只可發出20個指令（prompt），僅可用於完成作業，禁用於考試。港大將利用AI indicator軟件檢測功課抄襲度，若相似率高，教師會向學生了解，以辨識學生有否利用AI進行抄襲，不希望作武斷懲罰。

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責任編輯：馮琪雅