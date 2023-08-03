  • 30°C
香港時間 : 2023804日 (週五) 00:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【西貢鯨魚】DSE生物科試卷附鯨屍圖畫　「貼中」布氏鯨命運？

社會 23:44 2023/08/03

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

今年文憑試生物科試卷其中一題關於鯨落，附有鯨屍圖畫。（網上圖片）

一條布氏鯨日前被發現命喪香港西貢水域，出海觀鯨的市民以至政府均被批護鯨意識不足，原來今年5月舉行的中學文憑試（DSE）生物科試卷早已出現「鯨屍」，試卷圖文並茂考問鯨魚屍體，如何支持海洋生態演變，網民形容DSE卷「貼中」布氏鯨命運，猶如「ChatDSE」。

該條題目出於在今屆5月5日開考的生物科卷一乙部必答題，附圖顯示一條鯨屍沉沒於沒有光線的海底區域，鯨屍會支持一個稱為「鯨魚群落」（Whale fall）的獨立群落，全題8分。

點擊圖片放大

題目首半部分問及貯藏在鯨屍的能量最終來源為何，要求考生參考附圖解釋鯨屍對海底的鯨落群落重要性，並問及以鯨屍軟組織為食物的生物在物質循環有何角色等。

餘下半部分提及鯨屍軟組織被移除後，另一組生物開始攝取骨骼內剩餘營養素，一條中等體重的鯨魚，骨骼可貯藏2,000至3,000公斤脂質，並附上棒形圖顯示不同時段在鯨骨駱上攝食的不同物種豐度，要求考生引用圖表列出生態演替的特徵。 

考評局前評核發展部經理楊穎宇今晚（3日）在社交平台上載試卷，指考評局「勁過黃大仙」，指今年試卷早已出現鯨屍，「換言之，布氏鯨注定命喪香江」，有網民更附和指考評局未卜先知，但亦有人留言稱生物科一向有機會考問鯨落。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【西貢鯨魚】謝展寰：擬檢視法例賦權漁護署　日後訂緊急應變方案
17:09 2023/08/01
【西貢鯨魚】謝展寰：擬檢視法例賦權漁護署　日後訂緊急應變方案
【西貢鯨魚】海洋公園續為鯨屍解剖　西貢水域仍有水警船戒備
13:59 2023/08/01
【西貢鯨魚】海洋公園續為鯨屍解剖　西貢水域仍有水警船戒備

你可能感興趣

【西貢鯨魚】謝展寰：擬檢視法例賦權漁護署　日後訂緊急應變方案
17:09 2023/08/01
【西貢鯨魚】謝展寰：擬檢視法例賦權漁護署　日後訂緊急應變方案
【西貢鯨魚】海洋公園續為鯨屍解剖　西貢水域仍有水警船戒備
13:59 2023/08/01
【西貢鯨魚】海洋公園續為鯨屍解剖　西貢水域仍有水警船戒備
網絡熱話 西貢 DSE 中小學教育 中學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
16:58 2023/08/03
【珍惜生命】少女九龍灣Megabox高處墮下　送院搶救不治
【公屋靚裝】港媽獲派樓齡40年380呎舊公屋　15萬改造露台變溫馨小花園
16:38 2023/08/02
【公屋靚裝】港媽獲派樓齡40年380呎舊公屋　15萬改造露台變溫馨小花園
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
13:56 2023/08/01
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣