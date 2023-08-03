【西貢鯨魚】DSE生物科試卷附鯨屍圖畫　「貼中」布氏鯨命運？

▲ 今年文憑試生物科試卷其中一題關於鯨落，附有鯨屍圖畫。（網上圖片）

一條布氏鯨日前被發現命喪香港西貢水域，出海觀鯨的市民以至政府均被批護鯨意識不足，原來今年5月舉行的中學文憑試（DSE）生物科試卷早已出現「鯨屍」，試卷圖文並茂考問鯨魚屍體，如何支持海洋生態演變，網民形容DSE卷「貼中」布氏鯨命運，猶如「ChatDSE」。

該條題目出於在今屆5月5日開考的生物科卷一乙部必答題，附圖顯示一條鯨屍沉沒於沒有光線的海底區域，鯨屍會支持一個稱為「鯨魚群落」（Whale fall）的獨立群落，全題8分。

▼ 點擊圖片放大

題目首半部分問及貯藏在鯨屍的能量最終來源為何，要求考生參考附圖解釋鯨屍對海底的鯨落群落重要性，並問及以鯨屍軟組織為食物的生物在物質循環有何角色等。

餘下半部分提及鯨屍軟組織被移除後，另一組生物開始攝取骨骼內剩餘營養素，一條中等體重的鯨魚，骨骼可貯藏2,000至3,000公斤脂質，並附上棒形圖顯示不同時段在鯨骨駱上攝食的不同物種豐度，要求考生引用圖表列出生態演替的特徵。

考評局前評核發展部經理楊穎宇今晚（3日）在社交平台上載試卷，指考評局「勁過黃大仙」，指今年試卷早已出現鯨屍，「換言之，布氏鯨注定命喪香江」，有網民更附和指考評局未卜先知，但亦有人留言稱生物科一向有機會考問鯨落。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅