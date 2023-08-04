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【香港小姐2023】莊子璇被指巴結幕後惹佳麗不滿　「翻版IU」無懼是非賣萌慰粉絲【多圖】

娛樂 10:12 2023/08/04

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

候選港姐莊子璇被爆愛黐幕後！

《2023香港小姐競選》決賽臨近，「翻版IU」莊子璇（Hilary）一直被視為大熱門，更已先拔頭籌奪得「一見鍾意佳麗」、「越南越愛香港小姐」，風頭可謂一時無兩！

人氣強勁的同時，莊子璇被揭擅於「擦鞋」，並專攻一眾幕後人員，其他佳麗對此看不過眼。

【香港小姐2023】莊子璇出動「男友視覺」俘虜粉絲　被封「翻版IU」靠可愛突圍【多圖】

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莊子璇無懼是非

昨日，一眾佳麗現身活動，莊子璇被問到會否因被封大熱而遭其他佳麗眼紅，她稱會做好自己，並說：「人哋點睇係人哋嘅事，把口喺人哋度。」

莊子璇無懼是非，繼續更新IG慰粉絲，她在昨日（8月3日）上載自己大擺可愛pose的相片，並指自己「曬到變蘋果」，粉絲留言讚：「青春可愛又靚女」、「陽光可愛美少女」、「好可愛」，一眾粉絲對「賣萌」相當受落。

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莊子璇被指狂黐幕後

莊子璇被爆在拍攝時黐著撰稿員、攝影師等工作人員，更會「賣口乖」，相當「識做」，從而希望可以為自己得到著數。

有指她除了因「擦鞋」而惹起其他佳麗反感之外，又指她自恃自己是熱門人馬，會對佳麗們指指點點，故成為眾人的眼中釘、被杯葛的對象。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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