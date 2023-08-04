【好心好報】扶拾荒婆婆回家接濟半年　好心外賣員突獲贈大筆錢：該還回去嗎

▲ 好心外賣員照顧拾荒婆婆半年後獲贈大筆錢。

助人不求回報，反會獲得意料之外的回饋。台灣有一名外賣員去年底見到一名執荒婆婆跌倒，趕緊扶對方起身兼送回家，此後每當經過婆婆住所都會送一些東西給對方。沒想到近日婆婆卻回贈一份大禮，令缺錢的他很心動，但又怕是婆婆的棺材本，掙扎要還是不要。

台灣一名外賣員近日在「匿名公社」發文，他表示，去年底送外賣時目睹一名婆婆跌倒，當時沒想太多就趕緊去扶她起來，由於當時已是半夜，他不放心婆婆獨自回家，於是就送對方返回住所。

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事主發現婆婆是獨居老人，家裡很破爛，後來只要經過或方便時，事主就會送一些東西過去，過年時也包一些媽媽煮的餸過去，就這樣斷斷續續半年多。直至7月22日，事主送飯去給婆婆時，婆婆突然拿一個報紙包的東西給他，著他回家再拆，事主本以為是食物，於是開心地收下。

不料，回家拆開一看，裡面竟是一大疊現金，足足10萬新台幣（約2.6萬港元），令事主大吃一驚，翌日馬上拿回去還給婆婆，但對方卻拒絕收回還生氣。婆婆說她的小孩很不孝，不回來看她都在等她死，見事主很乖，又對她很好所以才要給他。

婆婆向事主表示，這筆錢就當時這段時間事主幫她買東西的錢，著他不要推推讓讓，否則就要趕他走。事主見到每張紙幣都舊舊髒髒，又見婆婆平日都是執荒回收維生，令事主十分掙扎，

雖然看到錢很心動，我也剛好很缺錢，但我怕這是阿婆的棺材本，也怕我拿了她身上可能就沒錢了，我該還回去嗎？

有網民建議應還給婆婆，並請警察作證，如果對方堅持要給事主，至少也有人證，「以後她的兒女出來灰的時候，你就比較站得住腳！」、「拿錢有責任和壓力，還回去較好，畢竟年紀大，萬一生病可能看醫生要用到錢」。

有人則認為，如果婆婆堅持要給事主，也可以收下，「還是一樣維持你的善心，一樣照顧阿婆，其實這就是你應得的」、「如果真的小孩不孝，你還是把錢收下吧，以後可以用在阿婆身上」。

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責任編輯：王明芳