【隨機傷人】韓國商場男子持刀斬人至少14人傷 　疑曾於網上作恐怖預告

▲ 韓國商場男子持刀斬人至少14人傷， 疑曾於網上作恐怖預告。

南韓繼7月21日後，於昨日（3日）再發生隨機斬人事件，造成至少14人傷！南韓京畿道一個地鐵站附近一個商場，有男子昨晚先駕車撞傷5名途人，然後再持刀下車衝入商場，無差別攻擊9名途人。多名途人被刺傷，即場躺於地上，無法動彈。事發後，警方將涉事男子拘捕，正調查其行兇動機；不過，有網民卻發現疑似行凶人士在事發前曾在網上作出犯案預告，懷疑因感情問題動殺機。

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從網上流傳多幅圖片可見，商場地上血漬斑斑，數名傷者受傷流血後，需躺於地上，等待施救，有不少熱心民眾亦於現場協助止血急救。

綜合韓媒報道，昨日傍晚6時許，23歲疑犯先駕駛一輛私家車剷上商場對開的行人路，撞傷5名途人，再持刀在商場內隨機斬人，事件導致至少14人受傷。由於情況緊急，當局一度需出動醫療直升機，將重傷途人吊起送院。警方接報到場成功捕獲疑犯，事件仍在調查中。而男疑犯在被捕後曾向警方供稱「意義不明」的供詞，精神狀態疑似十分不穩。

不過，在事件發生後，有網民卻發現有人曾於社交平台作出類似行兇預告。警方接到舉報指稱，有人在Telegram聊天室裡發佈將會持刀斬人的消息，發文者透露，

在自殺之前，我會殺掉盡可能多的人，我會選擇這站的原因是因為前女友住在附近，我希望她認識的人死掉。

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2周內2宗隨機斬人案

南韓首爾新林地鐵站7月21日亦發生隨機斬人案，造成1死3傷，33歲男疑犯當場被捕，被控謀殺和謀殺未遂罪。警方日前公開疑犯的身分及相片，有當地傳媒報道，疑犯在行兇前曾於網上搜尋本港荷李活廣場斬人案細節，以及精神病院資料。

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責任編輯：羅嘉欣