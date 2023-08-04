【大坑西邨重建】8成租戶已遞交回遷回條　平民屋宇：有信心租戶明年3月前遷出

▲ 平民屋宇指8成租戶已遞交回遷回條。（資料圖片）

大坑西新邨重建在即，明年3月是租戶最後搬遷期限。負責興建及管理石硤尾大坑西新邨的平民屋宇表示，有約9成半租戶在回覆限期8月2日完結前已經遞交《回條》，反應非常正面，包括其他未到限期的租戶計算，亦達約8成的租戶已經遞交接受重建《回條》。

平民屋宇已完成全邨1,236個租戶中近98%的回遷資格審核或覆核工作，並分批向租戶發放結果，剩餘租戶為嚴重違反租約，或沒有交回或交回無效的《住戶資料聲明書》。最新的審核結果為933戶（佔租戶總數77%）完全符合或部分符合回遷資格，比6月初公布回遷安排建議時的676戶增加近4成，而餘下23%租戶則因在香港擁有物業、大坑西新邨單位並非其唯一居所等理由而不獲回遷資格。

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至於部分遲交《住戶資料聲明書》或已於限期前申請覆核的租戶，因補交證明文件需時，平民屋宇會容許該等租戶在收到審核或覆核結果後2星期內遞交《回條》，因此195個租戶的最遲回覆期限為8月7日，另147個租戶的最遲回覆期限為8月14日。平民屋宇呼籲仍未遞交《回條》的租戶須在其適用期限前交回。

平民屋宇表示，有信心大坑西新邨的租戶可於2024年3月最後搬遷期限前遷出，並感謝租戶、有關政策局及部門、議員等在過程中的支持。

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記者：黃穎津