【星級夫婦】羅家英踢爆汪明荃私密事　遭阿姐發火大鬧場面尷尬

羅家英和汪明荃昨日（8月3日）以夫妻檔接受商台節目《1圈圈》訪問，宣傳即將在9月1日至10日假西九文化區戲曲中心的10場演出，劇目包括《蝴蝶夫人》、《德齡與慈禧》及《荊釵記》，其中8場為慈善演出，為不同機構籌款。

阿姐與家英哥除大談福陞粵劇團的由來，對粵劇傳承的看法外，二人更不時唇槍舌劍，認真搞笑。

【星級夫婦】汪明荃婚戒10年前被盜 羅家英補送同款戒指賀結婚周年

寸阿姐一言堂

家英哥提起命名福陞粵劇團時，與阿姐有些爭執，他稱當時阿姐打算以《千王之王》的角色去命名，但他就嫌名字「弱」，阿姐即反擊︰「我哋有商有量㗎！」家英哥︰「都唔係呀，你知同你講嘢啦！」

之後他續向主持節目的阮兆祥問︰「你明白㗎啦！你做《福祿壽》咁耐，幾時到你講嘢啫！」祥仔笑說︰「阿姐專業同認真嘛！」家英哥說︰「粵劇我都好專業㗎啦！」

家英哥又提到劇團成立初時，只得他與阿姐，當商討演甚麼劇目時，阿姐總是不喜歡。

阿姐解釋說︰「你諗下！我唔係老闆點會咁多意見！羅家英先係老闆，你吩咐我做咩，我就做咩！但一定要我能力內，我啱啱識咋嘛嗰時！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

二人唇槍舌劍

家英哥再搞笑表示當年以為與阿姐合作過一次便沒有下文，沒想到對方竟然對粵劇有興趣，更要求再演，他稱當時又沒有其他花旦可以與他拍檔，只好接受阿姐。

雖然如此，家英哥亦很感激對方，因為阿姐的名氣大，帶挈更多人看粵劇。期間阿姐表示常常說話，又因開會搞到失聲，家英哥即說︰「你就收下聲啦！」

▲ IG圖片

家英哥踢爆阿姐底褲顏色

除了分享對粵劇看法，家英哥和阿姐更在節目中大玩遊戲測試結婚至今長達14年對彼此的了解。

阿姐爆家英哥起床第一時間就會去洗手間一段時間，而問到最喜歡去哪裹旅行，她表示老公喜歡去日本旅行，又指對方曾透露希望能到馬來西亞定居。

至於另一條題目問到阿姐喜歡哪種顏色的衣服，汪明荃秒回：「紅色」，但家英哥反而答：「粉紅色」；阿姐馬上澄清：「其實我麻麻地粉紅」。

隨後家英哥突然大爆：「但你啲底褲係粉紅多啲喎！」令阿姐即刻大鬧：「搞錯呀你！」引來全場爆笑，而主持人為了化解尷尬，提早播歌完結訪問。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

相愛相知

汪明荃跟羅家英於2009年結婚，結束21年愛情長跑步入教堂，在外間眼中，阿姐的性格相對強勢，二人的相處中，家英哥應該是示弱的一方。

不過阿姐曾坦言經常為會館公事操心，容易精神繃緊，家英哥可說是其開心果，助她放鬆心情，汪阿姐曾對媒體說：「面對政治角力、會館的事務，都令我精神好緊張，但看到他，我就會笑，總之他帶給我很多輕鬆感覺。」她更說：「無得再挑剔啦，大家一把年紀。」

最新影片推介：吳岱融專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R