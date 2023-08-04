【補血食物】月經缺血易頭暈　比紅棗更補血12大必吃食物

▲ 營養師推介12大補血食物。

部分女士來月經時，或會有臉色蒼白、頭暈、容易疲勞等徵狀，或是缺乏鐵質所致，TOPick曾向澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）請教「補血食物」，而原來紅棗不是最有補血效果的食物，反而是一些動物性食物，如海產類、牛肉豬肉等，因蘊含豐富鐵質，正可達「補血」之效。

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Gloria分享，懷孕女性、正值月經周期的女性、發育少女、早產嬰兒、洗腎患者、素食者、小腸受感染發炎人士，都較易有缺鐵性貧血。

我們可從日常飲食中吸收鐵質，Gloria指出飲食中的鐵質，分別為「血基鐵質」（heme iron）及「非血基鐵質」（non-heme iron）兩種。

「血基鐵質」主要來自動物，而「非血基鐵質」主要來自植物。「血基鐵質」的吸收率高達15至35%，且不容易受飲食中其它營養素影響。

反之，「非血基鐵質」的鐵質吸收率只有2至20%，並且容易受飲食中其它營養素的攝取所影響，如單寧酸、鈣質、多酚體等，但維生素C可幫助植物類鐵質吸收。

點擊睇12大補血食物排行榜（按每100克所含鐵質計算）：

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3大補鐵飲食貼士

英國註冊營養師黃蘊芝曾表示，鐵質有助身體造血，若發現血紅素不足，應首先了解是否患病。若只是因平日吸收鐵質不足所致，則可透過改變飲食習慣作出改善。但鐵質並非即食即吸收，一般最少需時1個月才會有改善。

1. 瘦紅肉

黃蘊芝指，動物性紅肉具高鐵質，人體較易吸收和利用，當中以牛肉的鐵質含量在紅肉中最高。每次進食紅肉時宜挑選5至6両重的瘦紅肉，避免同時攝居取過多的脂肪。

2. 深綠色蔬菜

深綠色蔬菜和果乾都含有鐵質，但在人體吸收的過程中需時較紅肉長，而進食果乾時也要避免吸入過多糖分。

3. 水果

飯後約1小時進食含維他命C的水果有助吸收鐵質，但注意水果在製作成為果汁的過程中會導致流失部分維他命C，故果汁對吸收鐵質的幫助不大。反而中醫認為，喝紅棗水有助吸收鐵質。

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責任編輯：羅嘉欣