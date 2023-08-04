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【移民加拿大】加航為來加港人推多項優惠　享九折機票+寵物客艙服務

休閒消費 10:31 2023/08/04

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

加拿大航空推出新來加人士計劃 。

上月加拿大政府推出救生艇計劃，便利香港青年移民加拿大，令移民又成熱門話題。加拿大航空近日宣佈推出全新的「新來加人士計劃」，旨在為新來加人士提供所需資訊，協助他們輕鬆適應加拿大生活，減輕負擔。

移加人士可透過計劃，限時内以九折優惠預訂由香港前往加拿大的單程機票，亦可使用指定合作夥伴提供的寵物移民服務，輕鬆帶同寵物移居，移加時倍感輕鬆。

最新影片推介：吳岱融專訪

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【TOPick柴犬追星】吳岱融計劃與鍾淑慧到泰國退休　分享夫婦之道：別將缺點放大

由即日起至2023年8月15日，旅客可於加拿大航空官方網站以九折價錢，預訂由香港前往加拿大任何城市的單程機票，節省不少機票費用。
此折扣適用於由即日起至2024年3月31日期間飛行的航班，可供預訂經濟艙、豪華經濟艙和商務艙機票。旅客可聯絡香港銷售辦事處（hkg.sales@aircanada.ca），以獲取指定促銷代碼。

加拿大航空同時協助毛孩舒適跟主人出行，特設寵物客艙服務，是現時唯一一間於香港直航往返加拿大並提供寵物客艙的航空公司。
加航旅客可以攜帶愛貓或愛犬進入客艙，只需確保寵物放置於前方座位下的寵物箱籠中舒適站立、轉身或躺下，即可輕鬆同行。

加航旅客可免費註冊成為Aeroplan會員。

另外，加拿大航空與加拿大流動通訊供應商Bell合作，為乘搭加航旅客提供專屬SIM卡優惠。

加航旅客可免費註冊成為Aeroplan會員，在辦理登機手續前，於預訂資訊中加入會員號碼，即可享用加航空機上免費短訊收發服務。

旅客乘搭加航空前往加拿大時，可向機艙服務員索取一張免費SIM卡，並在飛行旅程中啟動，節省金錢和時間，並可在抵埗後立即使用。

記者：Eric

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